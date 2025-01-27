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Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor

Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor
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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Pakun, mali zorluklar nedeniyle Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, 50 ülkeye ihracat yaparak sektördeki önemli oyunculardan biri.

Türkiye'nin en ünlü gıda şirketlerinden olan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas ediyor. 2023 yılında Fortune 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alırken, ekim ayında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu.

HALKA ARZ SONRASI DARBOĞAZ

Ancak yalnızca 3 ay sonra mali darboğaza giren şirket, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Şirket, yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiyor. Şirketin mali durumu, konkordato komiser heyeti tarafından inceleniyor. Gelecek dönemdeki mahkeme kararı şirketin iflası ya da yeniden yapılanma sürecine yön verecek.

ŞİRKETİN GELECEĞİ KRİTİK DÖNEMDE

Pakun'un konkordato süreci, ekonomik taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğine göre şekillenecek. Mahkemenin Nisan ayında vereceği karar, şirketin finansal geleceğini belirleyecek.

Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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