Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Afet Sigortacılığı Konuşuldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde afetlerde sigortacılığın önemini vurguladı ve DASK'ın diğer afetleri de kapsayacak şekilde dönüştürülmesi hedeflendiğini belirtti.

Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde afetlerde sigortacılığın önemi konuşuldu. DASK'ın diğer afetleri de kapsayacak şekilde dönüştürülmesi hedeflendiğini belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, "Afet sigorta mekanizması kurularak vatandaşların tüm afet tehlikelerini kapsayacak şekilde korunması önemseniyor ve buna yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

12. Sigorta Haftası kapsamında "Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü" temalı 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi düzenlendi. Açılış konuşmaları sonrası 'Sigortacıların Rolü: Katastrofik Afetlerin Etkilerinin Hafifletilmesinde Sigortacıların Katkısı ve Öğrenilen Dersler' konulu panel gerçekleşti. Panelde, depremlerden önce alınan önlemler ve deprem sonrası sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Zirvede açılış konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, katılım finans kanunu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Çelik, "Özel emeklilik sisteminin gelişimine katkı sağlayacak önemli adımlar atılmış olup, 2003 yılında bireysel emeklilik sistemi hayata geçirildi. 2017'de sistemin katılımcı tabanını genişletmek için de dünyada başarılı örnekleri bulunan otomatik katılım sistemini uygulamaya başladık" dedi.

"DASK diğer afetleri de kapsayacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor"

Toplu katkı payı ödemelerinin yıllık limiti aşan ödemeleri bakımından önümüzdeki yıllarda da devlet katkısı almalarını sağlayacak adımlar atıldığını kaydeden Çelik, "Önümüzdeki dönemde de aslında buna yönelik olarak atacağımız adımlar var. Türkiye yüzyılında sektörün gelişmesi için atılacak adımlar orta vadeli planda da somutlaştırılmış durumda. Özellikle DASK diğer afetleri de kapsayacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Afet sigorta mekanizması kurularak vatandaşların tüm afet tehlikelerini kapsayacak şekilde korunması önemseniyor ve buna yönelik çalışmalar ediyor" diye konuştu.

Otomatik katılım sistemine uzun dönemli tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürmek üzere çalışmaların yapıldığını belirten Çelik, burada da işverenlerin katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek olan tamamlayıcı emeklilik sisteminin de önümüzdeki dönemde hayata geçeceğini kaydetti.

Çelik, "Kentsel dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının kullanılabilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin mevzuat altyapısı güncellenerek sigortanın oto denetim rolünden faydalanıp, inşaat kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak yapı sorumluluk sigortası önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız ve hayata geçirmeyi planladığımız gelişmelerden olacaktır. Katılım finansın kurumsal dönüşümünü gerçekleştirecek katılım sigortacılığının ve mevzuat altyapısının ekosistemini genişleterek, İstanbul Finans Merkezi kapsamında; yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosisteminin de oluşmasına yönelik fintekleri desteklemeyi önemsiyoruz" dedi.

Ülkemizde çalışan genç nüfus oranının yüksek olduğunun altını çizen Çelik, "Bu durumda yeni ürün ve hizmetlerin de talebini artırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi sigorta sektöründe de dijitalleşme konusu artık gündemimize daha çok girmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL