"Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi" sempozyumuna yoğun ilgi

Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleşen "Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi" konulu sempozyumda; gübrelemede yeni paradigmalar, yeni nesil ürünler ve yeni nesil teknolojiler sıkça dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle, Dünya Toprak Günü etkinliği olarak ; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aziziye Belediyesi Başkanlığı, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Çaykur Bölge Müdürlüğü, Biokim Teknik Sistemler, Agrokur ve Eğitim Birsen katkılarıyla düzenlenen, "Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi" konulu sempozyumda ; birbirinden önemli konular uzman isimler tarafından gündeme geldi ve tartışıldı. Sempozyuma Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, TAGEM Genel Müdürü Metin Türker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi yönetimi, TarımsalAraştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gezgin, akademisyenler, ziraat mühendisleri, öğrenciler ve yöre çiftçileri katıldı.

"Gübre kullanımı tarım için değerli"

Prof. Dr. Nesrin Yıldız, üstü açık bir fabrika olarak tanımlanan tarımın, vazgeçilmez doğal kaynaklarının toprak, su ve hava olduğunu hatırlatarak, "Bu kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak stratejik ve ulusal görevimizdir. Sürdürülebilir bir gıda sistemi, topraktaki besin maddelerinin kalıcılığını sağlayarak doğal kaynakları yenileyebilen, kimyasal pestisit ve gübrelerin idareli kullanımını teşvik eden, ürün çeşitliliğini artıran, erozyonu azaltan ve su kalitesini koruyan çeşitlendirilmiş yetiştirme sistemlerini içerir. Tarımsal girdiler arasında önemli bir yeri olan gübre kullanımının bilinçsiz (aşırı veya dengesiz) kullanımı toprak sağlığını, kalitesini ve dolaylı olarak bitki, hayvan ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bitkisel üretim sürecinde kaliteli, ekonomik ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin oluşturulmasında tüm girdilerin etkin kullanılması son derece önemlidir. Bu nedenle bitki yetişme ortamına sağlanan gübrelerden bitkilerin uygun miktar ve oranda yararlanabilmesi, şüphesiz diğer toprak, bitki, iklim faktörleri kadar 'bitki besleme yönetim stratejilerinin doğru belirlenmesi ve gübre kullanımında etkinliğin artırılması' ile yakından ilişkilidir." şeklinde konuştu.

"Paydaşların bir araya gelmesi önemli"

Modern tarımda, bitki besleme stratejileri ne kadar doğru kurgulanırsa, bitkilerin sağlıklı beslenmesi gübre ve kullanım etkinliği de o düzeyde artacağını vurgulayan Yıldız konuşmasına şöyle devam etti, "Ayrıca gübre yönetim sürecindeki başarı, doğru toprak ve bitki örnekleme tekniğini tamamlayan, doğru toprak, bitki, su ve gübre analizleriyle mümkündür. Bu sebeplerle, toprağın kalitesini belirli bir düzeyde tutmak ve sürdürülebilir verimliliğini korumak için, doğru gübre yönetimi kapsamında farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla, paydaşların bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapması ve sorunların ortaya konarak çözüm önerilerine çabalanması son derece önemlidir. Geçmişten bugüne Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bilim dalı, bilim insanları tarafından her 3 yılda bir çok sayıda kongre düzenlenmiş olup, 2022 yılında düzenlenmesi beklenen kongre, ülkemizin bazı talihsiz olaylardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve etkinlik, Cumhuriyetimizin 100. yılına ve 5 Aralık Dünya Toprak Gününe denk getirilerek farklı iki anlam katılmıştır. Sempozyum çıktılarının, tarım topraklarımızın verimliğinin, sağlığının ve doğasının sürdürülebilir olarak korunması adına ; tarım bilimcilere, ziraat mühendislerine, tarım aktörlerine, çitçilerimize yararlı olmasını diliyor, tarımda en önemli girdilerden biri olan gübrelerin yönetimine ilişkin, Karar vericilere aktarılacak olan mesajları içeren sonuç bildirgesinin pratikte de yerini almasını umut ediyoruz."

Sempozyum konuları e-kitapta toplanacak

Sempozyuma Türkiye'nin farklı bölgelerini temsilen farklı üniversitelerindeki ziraat fakültelerinin, Bitki Besleme bölümünden, alanında güçlü bilim insanlarından oluşan panelistler günün anlam ve önemini içeren sunumlarıyla 'Tarımda Bitki Besleme ve Gübreleme Yönetimi'ne ilişkin son derece önemli konular ele alındı. Bu konular arasında sempozyum süresince; tarımda sessiz müttefiki olan toprağın önemine, gübre yönetimi ile sağlık arası ilişkilere, gerçekçi gübre önerilerine temel oluşturan konulara, toprak, bitki su ve gübre analizlerinin laboratuvar ve gübre reçeteleri yazma sürecindeki sorunlara ve çözüm önerilerine, gübrelemede yeni nesil mekanizasyona, hassas tarım konseptinde gübre yönetimi, dijital tarım ve sensor kullanımına, tarım topraklarında gübrelemeye eşlik eden biyolojik gübreler ve toprak düzenleyici ürünlere, atık yönetimine, azot beslenmesi ve azot üretiminden tüketimine olası sorunlar ve çözüm önerilerine, bazı havzalarda ve illerde gübre yönetiminde temel sorunlara çözüm önerilerine, iklim değişikliğine karşı gübre yönetiminde toprak yönetimine ait stratejik yöntemlere, seralarda bitki besleme sorunları ve çözüm önerilerine, TAGEM de bitki besleme çalışmalarına ve bu bunlara eşlik eden çok sayıda yenilikçi yaklaşımlara değinildi. Sempozyumda bilim insanlarının sunumları ve tartışılan konulardan elde edilecek olan sonuç bildirgesi ve sunumların tam metnini içeren E-KİTAP, dizini yapıldıktan sonra tüm tarım camiasına erişime sunulacak. - ERZURUM