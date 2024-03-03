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Uludağ'da kayak sezonu devam ediyor

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Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreleri bulduğu zirvede hava sıcaklığı-4 derecelerinde seyrediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezon sonu yaklaşmasına rağmen hafta sonları pistlerde yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Mart sonuna kadar kayak sezonunun devam etmesi beklenirken tatilciler ise yılın son kayak keyfini yaşıyor. Sezon sonu indirimi fiyatlara yansıyor. Mart sonu kayak sezonunun sona ermesi beklenirken, Uludağ'da tatilciler sezon sonu indirimlerini değerlendiriyor. Tatilcilerin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, 'Şubat ayında karın yağması ve yoğun rezervasyonun olması sebebiyle güzel sezon geçirdik. Bahsettiğimiz bu yoğunluk hala devam etmekte. Mevcut kar bizi mart sonuna kadar götürebilecek durumdayken, en kısa sürede tekrar bir yağış bekleniyor. İyi bir sezon geçirdik ve bu sezon mart sonuna kadar devam eder gibi gözüküyor. Ocak ve şubat ayındaki yoğunluk rakamları, mart ayında biraz daha zayıflıyor. İşletmeciler personel anlamında da biraz eksiliyor, doğal olarak bu durumu tatilciye de yansıtıyorlar. Bizler de biraz daha kayak malzemeleri fiyatlarında esneme yapıyoruz, tatilciler de bu fırsatı değerlendiriyor' şeklinde konuştu. 'Gelemeyenler bir dahaki yılı bekleyecekler'. Tatil için Uludağ'a gelen Doğukan Boztepe, 'Uludağ'a her hafta sonu gelirim, snowboard kayıyorum. Profesyonel bir kayakçının bir tık alt düzeyindeyim. Son haftaya girmiş bulunmaktayız, sezonun bitmesine yaklaşık on gün kaldı. Bu hafta sonu çok kalabalık olacak, belki de sezonun en kalabalık günü olacak. Herkesin buraya gelmesini beklerim son zamanlar kaymak için, gelemeyenler ise artık bir dahaki yılı bekleyecekler' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreleri bulduğu zirvede hava sıcaklığı-4 derecelerinde seyrediyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezon sonu yaklaşmasına rağmen hafta sonları pistlerde yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Mart sonuna kadar kayak sezonunun devam etmesi beklenirken tatilciler ise yılın son kayak keyfini yaşıyor.

Sezon sonu indirimi fiyatlara yansıyor

Mart sonu kayak sezonunun sona ermesi beklenirken, Uludağ'da tatilciler sezon sonu indirimlerini değerlendiriyor. Tatilcilerin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "Şubat ayında karın yağması ve yoğun rezervasyonun olması sebebiyle güzel sezon geçirdik. Bahsettiğimiz bu yoğunluk hala devam etmekte. Mevcut kar bizi mart sonuna kadar götürebilecek durumdayken, en kısa sürede tekrar bir yağış bekleniyor. İyi bir sezon geçirdik ve bu sezon mart sonuna kadar devam eder gibi gözüküyor. Ocak ve şubat ayındaki yoğunluk rakamları, mart ayında biraz daha zayıflıyor. İşletmeciler personel anlamında da biraz eksiliyor, doğal olarak bu durumu tatilciye de yansıtıyorlar. Bizler de biraz daha kayak malzemeleri fiyatlarında esneme yapıyoruz, tatilciler de bu fırsatı değerlendiriyor" şeklinde konuştu.

"Gelemeyenler bir dahaki yılı bekleyecekler"

Tatil için Uludağ'a gelen Doğukan Boztepe, "Uludağ'a her hafta sonu gelirim, snowboard kayıyorum. Profesyonel bir kayakçının bir tık alt düzeyindeyim. Son haftaya girmiş bulunmaktayız, sezonun bitmesine yaklaşık on gün kaldı. Bu hafta sonu çok kalabalık olacak, belki de sezonun en kalabalık günü olacak. Herkesin buraya gelmesini beklerim son zamanlar kaymak için, gelemeyenler ise artık bir dahaki yılı bekleyecekler" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Doğukan Uludağ Tatil Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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