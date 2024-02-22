Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometrelik yeni otoyol inşa edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında, Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceklerini belirterek, "Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin, 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "peygamberler şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatında kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Bakanlığına bağlı kavşak ve yol yapım yatırımlarını yerinde inceleyeceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa'nın geçmişte olduğu gibi bugün de çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, kentin, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın merkezi olduğunu belirtti.

GAP ile Türkiye'nin en verimli ovalarından biri haline gelen Harran Ovası'nın Türkiye'nin ve hatta dünyanın da gözbebeği haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "İşte böylesine tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip olan Şanlıurfa'nın, tarımının, turizminin, ticaretinin gelişmesi için ne gerekiyor? Elbette, ulaşım ağının güçlü olması gerekiyor. 2002 yılından bu yana Şanlıurfa'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 58 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 28 kilometreden 619 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Adıyaman-Kahta-Siverek Yolu'nda Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa Doğu ve Güneybatı Çevre Yolları, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada bulunan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nı açarak Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Günlük yaklaşık 25 bin aracın geçtiği bu noktada dur-kalk beklemelerinin ortadan kalkmasıyla kavşaktaki geçiş süresini 5 kat azalttık. Şanlıurfa'yı Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda da 13 milyar 876 milyon lira proje bedeliyle 13 kara yolu projesine devam ediyoruz." dedi.

Hızlı tren projesi

Bakan Uraloğulu, Şanlıurfa'nın demir yolu ulaşım ağını güçlendiren çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Karkamış-Nusaybin hattı ile Karkamış-Zenginova arasındaki 120 kilometre demir yolu hattını yenilediklerini söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında hızlı teren projesinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'yı hızlı trenle tanıştıracak Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hatları projelerini de hayata geçireceğiz. Gaziantep-Şanlıurfa hattının etüt projelerini tamamladık. Yatırım programına alır almaz ihale çalışmalarına da başlayacağız. Şanlıurfa-Mardin hattının proje çalışmalarını da bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tabi önemli bir ulaşım projesi olan Urfa raydan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada Urfa Ray'la ilgili Büyükşehir Belediyemiz gerekli ön proje çalışmalarını yaptı ve Bakanlığımız tarafından da bu proje onaylandı ve şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada kesin proje çalışmalarını yürütüyor. Hedefimiz 2025'in başında bu projeyi Büyükşehirimizin bitirmesi, Bakanlığımızın onayına sunması ve bu onaydan sonra da muhtemelen Büyükşehir Belediyesiyle Bakanlığımızın işbirliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu projeyi de inşallah belediyemizle 2028 süreci içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Şanlıurfalı kardeşlerimizi göklere de taşıdık. Sadece kara yoluyla taşımıyoruz. 2 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanını 2007 yılında hizmete açtık. 2002 yılında 23 bin olan yolcu trafiği, 2023 yılında 883 bine yükseldi. Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımızın, belediye başkanımızın ve milletvekillerimizin, hasılı Şanlıurfalıların İzmir uçuş talebi vardı. Onu da bugün konuştuk. İnşallah mart ayının ilk yarısında İzmir uçuşları da başlamış olacak, bu da hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa'nın iletişim ağını da güçlendirdik. Fiber optik kablo uzunluğunu 854 kilometreden 6 bin 722 kilometreye çıkardık. Daha önce ilde hızlı internet abonesi yok iken, bugün 1 milyon 682 binin üstünde abone, hızlı internet kullanmaya başladı."

320 kilometrelik yeni bir otoyol inşa edilecek

Şanlıurfa'ya sevda ile hizmet ettiklerini, bunu sürdüreceklerini aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin, 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa ederek, Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu, Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden de bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacak bu sayede. Bugün, Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyenin, Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biz hesapladık ve çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Çok önemli bir proje ve hayata geçmesi için işleri çok sıkı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla takip ediyoruz. Bu yeni otoyolumuz ve Kalkınma Yolu Projesi faaliyete geçtiğinde, bölgedeki tarım, sanayi ve ticaret faaliyetlerini arttırarak, Şanlıurfa ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli bir katkı sağlayacak, vatandaşımıza iş ve AŞ imkanı olacaktır inşallah."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını, "İnsani yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini dile getiren Uraloğlu, yeniden aday gösterdikleri Zeynel Abidin Beyazgül ile kentin her alanda değişim, dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sizler muhalefet partilerindeki belediyelerin, vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hatırlıyor musunuz. Sonuçta bu hizmeti yapanlar da bütçelerini devletten alıyorlar. Devletimiz bunlara da bütçeler aktarıyor. Ama maalesef üzülerek görüyoruz ve izliyoruz, muhalefet belediyelerinde hizmet yok. Laf çok ama bir arpa boyu iş yapılmıyor. Unutmayın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da belediyecilikten gelen, bu işi çok iyi bilen ve belediyeciliğe çok önem veren dünya lideri. AK Parti'nin hizmet siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 62 oy oranı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi, Şanlıurfalılar. İnşallah şimdi de Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını da kazanacağız. Zeynel Abidin Başkanımızla planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İlmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Şanlıurfa'yı geliştirmeye, güçlendirmeye, refah seviyesini arttırmaya devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği ve bakanlığı döneminde Türkiye'ye önemli hizmetleri bulunduğunun altını çizerek, kendisinin de bunlara yakından şahitlik ettiğini söyledi.

Daha sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi Kavşak Projelendirme Alanı'yla, Ballıkaya Kavşağı Proje Alanı'nda incelemede bulunan Bakan Uraloğlu'na TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve diğer ilgililer eşlik etti.