Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane etabında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatman koltuğuna oturan Uraloğlu, Kağıthane istasyonuna kadar metroyu kullandı. Buradaki incelemelerinin ardından tekrar kullandığı metro ile Gayrettepe istasyonuna gelen Uraloğlu burada açıklamalarda bulundu.

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