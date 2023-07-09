Ücretsiz sepet dağıtımı Saruhanlı'dan başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği' projesinde ilk dağıtım törenini Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirdi. 15 dekar ve altı üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 500 sebze üreticisine 5 bin adet sepet ücretsiz olarak dağıtıldı.

Üretime değer kazandıran projeleri ile Manisa tarımına can katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sebze üreticilerinin yüzünü güldüren bir projeyi daha hayata geçirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği' projesinde ilk dağıtım töreni Saruhanlı ilçesinde düzenlendi. Saruhanlı Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen sepet dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun yanı sıra Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Peker, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Esat Haçin, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Okur'dan Başkan Ergün'e alkışlı teşekkür

Saruhanlı'daki sepet dağıtım töreninde konuşan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu Cengiz Başkanımızın bize yaptığı güzelliklerden bir tanesi. Geçmiş yıllarda da Cengiz Başkanım sepet, yem, gübre dağıtımında bizlere çok büyük katkıları oldu. İnanıyorum ki onun kalbi de şu anda burada. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Başkanımıza bir alkış istiyorum, bize çok büyük desteklerde bulundu. Cengiz Başkanımın, çiftçiye yapacağı desteklerin devam edeceğine inanıyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öztozlu: "122 milyon liralık bütçeyi kırsala ayırdık"

Konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "2022 yılında toplam 70 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırmıştık, bu rekor bir bütçeydi. 30 Büyükşehir arasında bütçesine oranla kırsala en fazla yatırım yapan, bütçe ayıran Büyükşehirler arasındaydık. 2023 yılında Başkanımızın talimatıyla yeni projeleri de ekleyerek toplam 122 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayıracağız. Geride bıraktığımız 6 aylık süreçte gerek kendi projelerimiz, gerekse İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde olmak üzere onlarca projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki 6 ay daha hızlı geçecek. Bugün burada sepet dağıtımı için bir araya geldik. Geçen sene üzüm üreticilerimize sepet dağıtmıştık, zeytin üreticilerimize kasa dağıtmıştık. Meyve ve sebze üreticilerimiz, biz de istiyoruz, bizim de ihtiyacımız var demişti. Başkanımıza da bu talepleri ilettiğimizde derhal gereğini yapın diye talimat aldık. Bu sene sebze ve meyve üreticilerimize, sepet ve kasa desteği yapacağız" dedi.

Üzüm ve zeytin üreticileri için yeni projeler geliyor

Öztozlu, üzüm ve zeytin üreticilerine yönelik yeni projeleri de açıkladı. Öztozlu, "Önümüzdeki süreçte üzüm üreticilerimize kurutma sergisi, zeytin üreticilerimize de toplama çullarından dağıtacağız. Bu dört parça ürünün toplam bütçesi 30 milyon lirayı buluyor. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği güzel bir söz var. 'Köylü milletin efendisidir'. Bu düsturla, bu anlayışla hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile onlarca projeyi daha yıl sonuna kadar hayata geçireceğiz. Bu törene katılımınız için teşekkür ediyor, Allah'a emanet olun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Acar verilen destekler için teşekkür etti

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar da törende yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz süreçte pandemi başta olmak üzere gördük ki, tarım, üretim insanlık için çok büyük öneme sahip bir sektör. Dolayısıyla bunun her zaman desteklenmesi gerekiyor. Manisa'da da görüyorum ki Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ellerinden geldiğince çiftçimizi desteklemeye çalışıyor. İlçe Kaymakamı olarak biz de her zaman elimizden geldiğince ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapılan ve yapılacak destekler için teşekkür ediyorum. Afetsiz, bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından 15 dekar ve altı üretim yapan, ÇKS'ye kayıtlı Saruhanlı ilçesindeki 500 sebze üreticisine 5 bin adet plastik sepet yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı.