TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye, su fakiri bir ülke olacak" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak merkeze bağlı Germece köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda inceleme yapan Bayraktar'a Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanları ile çiftçiler eşlik etti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler, tarım sektörünü çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kuraklık, don dolu, zaman zaman sel felaketleri, hortum felaketleri tarımsal üretime zarar veriyor. Tabii özellikle 65 ilimizde don felaketi fevkalade tesirli oldu ve birçok başta meyvemiz olmak üzere ürünlerimiz zarar gördü. Ancak don olayının yanında kuraklık da ülkemizi fevkalade olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesindeydim. Kuraklıktan dolayı hububat üretimi olumsuz etkilenmiş. ve o bölgede maalesef hububat üretiminde verimlilik ve kalite kayıpları var" ifadelerini kullandı.

Çankırı genelinde de zararın büyük olduğunu ifade eden Bayraktar, "Ben bir tehlikeye buradan işaret etmek istiyorum. Daha büyük bir tehlike, daha büyük bir tehdit bizi bekliyor. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Bugün 1300 metreküp olan kişi başı su tüketim miktarı iki bin otuzdan sonra yapılan çalışmalara göre bin metreküpün altına düşecek. Bunun tedbirlerini şimdiden almak zorundayız. Bu sadece tarımsal üretimi değil, tarımda üretim yapan çiftçilerimizi değil, ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızı etkileyecek olan bir afet. Suyun yüzde 77'sini tarımda kullandığımıza göre özellikle en büyük tedbiri tarım sektöründe almak zorundayız. Bugün üzülerek ifade ediyorum su zengini bir ülke olmamamıza rağmen halen vahşi sulama yapılan yerler var, bölgeler var. Hızlı bir şekilde tarımsal alanlarda basınçlı sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Basınçlı sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz kalmamalı" diye konuştu.

'KURAKLIK HUBUBAT ÜRETİMİNDE VERİMLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Sulamada kayıpların çok olduğunu aktaran Bayraktar, "Sulama randımanı yüzde 52'lerde. Yani bu ne demek? Suyu kaynağından tarlaya ulaştırıncaya kadar yarısını kaybediyoruz. Türkiye'nin buna tahammülü yok. Türkiye buna tahammül edemez, buna dayanamaz. Kanallarımızı kapalı hale getirmemiz lazım. Sulama randımanını hızlı bir şekilde arttırmamız lazım. Bu tedbirleri bugünden almazsak su fakiri ülke olduğumuzda bu tarımsal üretimi daha fazla etkileyecek fevkalade olumsuz etkileyecek. Sadece tarımda iştigal eden çiftçilerimiz değil, bu ülkede çiftçilerimizin ürettiği gıda ürünleriyle beslenen, gıda güvenliğini sağlayan vatandaşlarımız da insanlarımız da bundan olumsuz etkilenecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde bugün belki göz ardı ediyoruz, belki farkında değiliz. Kuraklık işte bugün de Çankırı'da gördüğümüz gibi hububat üretiminde kaliteyi ve verimliliği olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ TARIMDA TUTAMIYORUZ'

Bayraktar, çiftçi sayısının gün geçtikçe azaldığını, gençlerin tarımı bıraktığını aktararak, "Bir de bizi bekleyen gıda güvenliğimizi sağlama noktasında önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen çok ciddi bir tehdit var. Artık gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Gençlerimizin oranı yüzde beşlere kadar indi. Hadi bugün Afganlarla Suriyelilerle işi götürmeye çalışıyoruz. Bunlar ülkelerine döndüğünde Türkiye'de tanımsal üretimi hayvansal üretimi kimlerle yapacağız? Bu ülkeyi kimlerle besleyeceğiz? Bugün sabah, öğle, akşam sofralarımızda bir şey eksik değilse ve bu ülkenin gıda güvenliğini sağlıyorsak çok fedakar bir şekilde üretim yapan çiftçilerimize bunu borçluyuz. ve herkesin bu ülkede yaşayan herkesin bu çiftçimize bir teşekkür borcu var. Teşekkür etmeleri lazım. Zaman zaman doğal afetlerle zaman zaman yüksek maliyetlerle üretim yapıyoruz. İşletmelerimiz büyük değil, parçalı. Küçük işletmelerde üretim yapmaya devam ediyoruz. Ama üretimden vazgeçmiyoruz. Zaman zaman pazarlama sorunları yaşıyoruz. Üretimden vazgeçmiyoruz. ve bu ülkeyi beslemeye devam ediyoruz. Ama eğer üç öğün sofralarımızda bir şey eksilsin istemiyorsak, bazı gıda maddeleri eksilsin istemiyorsak bu çiftçimize sahip çıkmamız lazım. Bu çiftçimizin arkasında durmamız lazım. Üretimin önündeki bütün zorlukları kaldırmamız lazım. Böyle bir zamanda afetlerin yaşandığı bir zamanda üreticilerimiz örgütlerini yanında görmek istiyor. Çünkü tarım sektörü göç veriyor. Yıllar itibariyle baktığımızda sadece gençlerimizi değil bakın yaşlarımızı da tutamıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı'na geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla görüşen Bayraktar, daha sonra Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemede bulundu.