TÜSİAD'da bayrak değişimi! Yeni başkan Orhan Turan oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD)52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda konuşan Turan, katılımcılara yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunarak, bu önemli göreve layık görüldükleri için mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD'da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. "TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır" diyen Turan, TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

"TÜSİAD İŞ DÜNYASINDA ÖNCÜ ROLLER ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEK"

Orhan Turan, dünyanın tüm ezberleri sınayan bir dönüşümden geçtiğini belirterek, jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler ve doğal afetlerin görünümü büsbütün ve günlük olarak değiştirdiği bir insanlık manzarası ile karşı karşıya olduklarını aktardı. Değişimin dünyanın her yerinde, her an ve her seviyede yaşandığını, bireylerin, kurumların ve toplumların da sürekli değişime sürekli dönüşümle yanıt verme stratejisi geliştirdiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz. TÜSİAD, yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD, kalıpların hüküm sürmediği, ön yargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir."

"KAPSAYICILIK, İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİNE AZAMİ ÖZEN GÖSTERECEĞİZ"

TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve küresel ilişkiler bağlamında zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yönetim kurulumuz, köklü kurum kültürümüzden de güç alarak bağımsız, gönüllü ve öncü bir sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak. Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, 'özgürlük kutsaldır' diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları desteklerinizle sürdüreceğiz. Kapsayıcılık, iletişim ve iş birliği tüm çalışmalarımızda azami özen göstereceğimiz hususlar olacaktır." diye konuştu.

Turan, ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için geçtikleri dönemde olduğu enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerini karar alıcılar ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN HAYATİ ÖNEMİNİ VURGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Orhan Turan, Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacaklarını belirterek, "Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek; sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşam temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte TÜSİAD'ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tüm çalışma dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de yeni küresel denklemde Türkiye'nin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacaklarını aktaran Turan, yeşil ve dijital dönüşüm konularına verdikleri öneme işaret etti.

"EŞİTLİKÇİ VE ÇEVRECİ BİR ÜLKE HEDEFİNİN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

TÜSİAD Başkanı Turan, "Gençlere, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. TÜSİAD'ın 50. yıl projesi olarak geçtiğimiz ekimde yönetim kurulunun kamuoyu ile paylaştığı 'Yeni Bir Anlayışla Geleceğe İnşa' çalışmasını da aydınlık bir gelecek için tüm toplum kesimlerine kararlılıkla anlatmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacaklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Yeniden biz' olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşının arifesinde büyük anlam taşıdığına da inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaklaşırken ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak başta kadınların konumu olmak üzere eşitlikçi ve çevreci bir ülke hedefinin peşinde olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak vurgulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Turan, Atatürk'ün eşsiz vizyonuyla miras bıraktığı, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.