TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalar nedeniyle Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken mahkemedeki ifadesinde "Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum. Nisan-Mart ayında Çin ve Amerika'ya seyahatimiz olacaktır" diyerek yasağın kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

HER ŞEY GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAŞLADI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

HAKİMLİK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Turan ile Aras, savcılık ifadelerinina ardından, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli hükmünün uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakiimliğine sevk edildi. Hakimlik, Orhan Turan ile Ömer Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. Turan ile Aras'ın hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı.

"TİCARET BAKANIMIZLA YURT DIŞINA GİDİYORUM"

Orhan Turan, hakimlik sorgusunda savcılıkta verdiği ifadeyi aynen tekrar ettiğini belirterek, "Yurt dışı ile yoğun ihracat yapmaktayım. 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Yoğun yurt dışı seyahatlarım olmaktadır. Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum. Nisan-Mart ayında Çin ve Amerika'ya seyahatimiz olacaktır. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım" diyerek yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

"TOPLUMUN HASSASİYETİNİ DİLE GETİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ömer Aras, hakimlik sorgusundaki ifadesinde savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, konuşmasının ana temasının Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmaları hakkında olduğunu belirterek, "Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için bir takım örnekler vererek, toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aras söz konusu konuşmayı, Türkiye'nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik yaptığını ve 40 yıldır adres ve işinin herkesçe bilindiğini, 33 yıldır aynı evde ikamet ettiğini ve 38 senedir aynı işte çalıştığını kaydederek, "Uluslararası bir bankanın, QNB'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. 15 yıldır Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum. 70 yaşındayım. Bu bankanın başında olduğum için yurt dışı ile temaslarım oldukça yoğundur. Başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum. Bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışı çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim" ifadelerini kullandı.