Türkiye Savunma Sanayiinde Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi sektöründe 90 binin üzerinde çalışan olduğunu belirterek, "Bu sayıyı daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji içeren sistemleri üreten ve bu alanda çalışmak isteyen ve bizim de ihtiyacımız olan nitelikli personellere ihtiyaç var. 90 binlerden 150 veya 200 binlere artış sadece nicel olmamalı, niteliksel bir sıçrama da olmalı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünü pekiştirecek kritik ürün ve sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak insan kaynağı yetkinliklerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 6 Ağustos 2024'te 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, 'kariyer ve yetkinlik buluşmaları'nın 2'ncisi çevrim içi olarak düzenlendi. Savunma sanayiine yönelik stratejik yeteneklerin yetiştirilmesini ve gençlerin sektöre kazandırılmasının hedeflendiği etkinliğe Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Mert Gökduman ve çok sayıda savunma sanayi şirketi temsilcisi katıldı.

'KALKINMA PLANI'

Haluk Görgün, geçen yıl ağustos ayında, Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda milli yetkinlik hamlesi oluşturulması konusunda komite kararını hatırlatarak, "Bu Milli Yetkinlik Hamlesi lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinden kurum yöneticilerine kadar geniş bir hedef kitlesine ulaşıyoruz. Çok boyutlu ve stratejik bir dönüşüm programı aslında bu. Bu programın özü, bir savunma sanayi merkezinde insan olduğunu vurgulamak. Farklı statüdeki farklı konumlardaki, farklı sorumluluklardaki insan kıymetini, yetkinliklerini, potansiyelini ve verimliliğini ortaya çıkarmak. Savunma sanayi dediğimizde, aslında ilk akla gelen şey uçaklarımız, savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz, insanlı insansız çeşitli sistemler, radar sistemleri, füzeler vesaire olabiliyor. Halbuki buradaki vurgu en karışık algoritmaları kodlayan, en stratejik teknolojileri geliştiren, en kritik kararları sahada uygulayan her zaman ve her koşulda insan. Bu yüzden Türkiye'nin savunma vizyonunun en stratejik alanı nitelikli, yetkin ve vizyoner insan kaynağı olduğunu biliyoruz ve bunu vurguluyoruz aslında bu milli yetkinlik hamlesiyle. Milli yetkinlik hamlesi, aslında bir politika değil, bir politika belgesi değil, bir kalkınma planı olarak değerlendirilebilir ve canlı bir kalkınma planı olarak ifade edilebilir. Yalnızca teknik yeterlilikler değil, hem davranışsal, hem liderlik, hem fonksiyonel ve kültürel yetkinlikleri de bir arada inşa edilebileceği değerlendirdiğimiz bir kalkınma planı" dedi.

'BİLİMSEL YAKLAŞMAYI TERCİH EDİYORUZ'

Savunma sanayi sektöründe yaklaşık 90 binin biraz üzerinde çalışan olduğunu belirten Görgün, "Bu sayıyı daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji içeren sistemleri üreten ve bu alanda çalışmak isteyen ve bizim de ihtiyacımız olan nitelikli personellere de ihtiyaç var. Tabii bu sayı 90 binlerden 150 veya 200 binlere artış sadece nicel olmamalı, niteliksel bir sıçrama da olmalı. Dolayısıyla iyi planlanmalı. Özellikle verimsizlik, mükemmellik, uzman açıklığı veya odak kayması gibi hemen hemen her sektörde olan bu probleme biz savunma sanayinde özellikle veriye dayalı stratejik platformlarla yaklaşmayı hedefliyoruz. Yani biraz daha akademik, biraz daha sistematik, biraz daha bilimsel yaklaşmayı tercih ediyoruz. Savunma sanayinin bu tüm paydaşlarının da potansiyelini yükseltmek ve iş birliğini güçlendirmek ve sektörün gelişimini insan üzerinden yapılandırmak aslında temel yaklaşımımız. Ayrıca kurumsal akademiler birliğini oluşturduk ve kurumsal akademiler birliğinde yaklaşık 60 üye var. ve bu üyelerimizle birlikte iş birliği yaparak yetkinlik tabanlı bir yönetim kültürü inşa etmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞANLARIN YAŞ ORTALAMASI 34'

Haluk Görgün, gençlerin vizyonunun Türkiye'nin rotasını çizeceğini ifade ederek, "Savunma sanayii gibi stratejik alanda yükselen her başarı bu kardeşlerimizin emeğiyle olacak. Türkiye'de savunma sanayinde çalışanların yaş ortalaması 34. Dolayısıyla bizim gençlere bakışımız, gençlerden beklentimiz ve onlara inancımız tam. Teknolojiyi makinelerin ürettiğini unutmamak gerekir; ama bunlara anlam verenin mutlaka ve mutlaka insan olduğunun her zaman hatırlanması gerektiğini söylemek istiyorum" diye konuştu.