Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Projesi'ne Dünya Bankası'ndan 65 Milyon Dolar Destek

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük teknolojik sera üslerinden biri olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin Dünya Bankası'ndan alacağı 30 milyon dolarlık destek, projenin potansiyeli göz önünde bulundurularak 65 milyon dolara çıkarıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, böyle bir desteğin İzmir için tarihi önem taşıdığına dikkat çekerek, kentin tarımda yepyeni bir döneme geçeceğini ifade etti.

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin, Türkiye'de Dünya Bankası finansmanı ile desteklenen tek Organize Tarım Bölgesi olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dünya Bankası tarafından başlangıçta 30 milyon dolar olarak sağlanan finansman desteği, projenin büyüklüğü ve potansiyeli göz önünde bulundurularak 65 milyon dolara çıkarıldı. Bu destek, projeye duyulan güvenin en önemli göstergesi. Böyle bir yatırımın kentimizde yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Dikili OTB'nin, tarım dışı arazilerin modern tarım üretimine kazandırılması, yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek istihdam kapasitesi ve çevreci yaklaşımıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da tarımsal üretimde öncü bir model olmayı hedeflediğini söyleyen Özgener sözlerine şöyle devam etti: "Projemize en başından beri desteklerini esirgemeyen T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve İzmir Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban'a, projemizi yakından takip eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Bağcı'ya, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve değerli ekibine, bölgenin kalkınması için yoğun emek veren Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı ve Sayın Mahmut Atilla Kaya başta olmak üzere tüm İzmir milletvekillerimize teşekkür ederiz"

Çakan: "Alt yapı çalışmaları başlıyor"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Bugün (25 Temmuz Cuma) yayınlanan "Dikili OTB Kapsamında Altyapı Yapım İşleri (Atık Su, Yağmur Suyu, Kullanma Suyu, Elektrik ve Telekomünikasyon, Kuşaklama Kanalı, Sanat Yapıları) ile Jeotermal Şebekeler ve Isıtma Sistemleri Yapım İşi" ihalesi ile projenin altyapı çalışmaları tamamlanacak. Böylece, OTB katılımcılarının üretime başlaması için gerekli zemin hazırlanacak. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz, hedefimiz projeyi en kısa sürede tamamlayarak ilk mahsüllerimizi toplamak" dedi.

Proje hakkında:

Toplam 3 milyon 38 bin 787 metrekare alana sahip olan Dikili OTB, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük teknolojik sera üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Tam entegre bir organize tarım bölgesi olarak tasarlanan proje, tarım dışı çorak arazileri modern tarımsal üretim üssüne dönüştürüyor. Proje, sadece sera üretim parselleriyle sınırlı kalmayıp, sanayi tesisleri, teknik altyapılar, eğitim merkezi, hizmet ve destek alanları, ileri atık su arıtma tesisi, güneş enerji sistemleri (GES), rüzgar enerji sistemleri (RES) ve biyogaz enerjisi gibi bileşenleriyle tam entegre ve çevreci bir Yeşil Organize Tarım Bölgesini oluşturuyor.

Dikili OTB, tamamlandığında yıllık 80 bin ton kaliteli ve katma değeri yüksek yaş sebze-meyve üretimi gerçekleştirerek Türkiye'nin tarımsal ihracatına büyük katkı sağlayacak. Proje, 3.500 kişilik istihdam yaratacak ve bu istihdamın yüzde 75'ini kadınlar oluşturacak. - İZMİR