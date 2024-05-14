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Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret konuları ele alındı

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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında düzenlenen toplantıda gümrük ve bölgesel ticarete dair çeşitli konular ele alındı. Üç ülke arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ikili toplantılar yapıldı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında düzenlenen toplantıda gümrük ve bölgesel ticarete dair çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyetin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Gümrük Konularında Üçlü Komite Toplantısına katıldığı belirtildi.

Üç ülkeden yetkililerin çeşitli istişarelerde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Gürcistan'a ve Azerbaycan'da Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarında geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun etkinliğinin sağlanması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik elektronik bilgi alışverişinin görüşüldüğü toplantı çerçevesinde bölgesel ticaretin ve transit kapasitesinin artırılması konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Üç ülke arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ikili toplantıların yapıldığı belirtilen açıklamada, Uçarmak'ın Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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