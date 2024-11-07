Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkileriyle son dönemlerde Almanya'ya dış satımda duraklamalar olsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam etmesiyle ticarette de iyileşmeler olduğu görülüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Türkiye ile hükümetler arası müzakereleri tekrar başlatmak istediklerini belirterek, "Bu şekilde birçok ikili yapı, dış politika ile ilgili veya savunma sanayisindeki işbirliği ile ilgili formatlar yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA'YA İHRACAT REKOR KIRDI

SANAYİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında sanayi ürünleri öne çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı, 445,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 211,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 131,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 123,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, yaklaşık 104 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye değer bazında dış satım artışında ise zirvede fındık ve mamulleri yer aldı. Fındık ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 28,2 milyon dolar arttı.

İhracat artışında, bu sektörü, 18,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 11,6 milyon dolarla çelik, 9,9 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri 91,9 milyon dolarlık, çelik sektörü 66,1 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 36,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İL BAZINDA EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında Almanya'ya, İstanbul'dan 646,5 milyon dolarlık, Bursa'dan 216,6 milyon dolarlık, İzmir'den 120,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 92,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 72,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Almanya'ya ekim ayında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: