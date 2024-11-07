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Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

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Türkiye, 1,6 milyar dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Tarihi yakın ilişkilerle Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunuyor. Küresel ekonomik faaliyetlere ilişkin endişeler ve Avrupa ekonomisinin geçirdiği zor günlere karşın Almanya'dan Türk ürünlerine talep devam ediyor.

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkileriyle son dönemlerde Almanya'ya dış satımda duraklamalar olsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam etmesiyle ticarette de iyileşmeler olduğu görülüyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Türkiye ile hükümetler arası müzakereleri tekrar başlatmak istediklerini belirterek, "Bu şekilde birçok ikili yapı, dış politika ile ilgili veya savunma sanayisindeki işbirliği ile ilgili formatlar yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA'YA İHRACAT REKOR KIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye, 1,6 milyar dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya, dış satımdaki lider konumunu sürdürdü. Almanya'yı, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,1 milyar dolarla İtalya, 1 milyar dolarla Irak takip etti.

SANAYİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında sanayi ürünleri öne çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı, 445,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 211,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 131,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 123,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, yaklaşık 104 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye değer bazında dış satım artışında ise zirvede fındık ve mamulleri yer aldı. Fındık ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 28,2 milyon dolar arttı.

İhracat artışında, bu sektörü, 18,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 11,6 milyon dolarla çelik, 9,9 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri 91,9 milyon dolarlık, çelik sektörü 66,1 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 36,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İL BAZINDA EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında Almanya'ya, İstanbul'dan 646,5 milyon dolarlık, Bursa'dan 216,6 milyon dolarlık, İzmir'den 120,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 92,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 72,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Almanya'ya ekim ayında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:


1 - 31 EKIM
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi436.882,06445.250,11%1,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon193.424,08211.696,27%9,4
Elektrik ve Elektronik116.961,57131.858,07%12,7
Demir ve Demir Dışı Metaller113.725,57123.154,91%8,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri100.156,07103.984,81%3,8
Fındık ve Mamulleri63.735,4891.905,21%44,2
Makine ve Aksamları87.338,8984.467,78-%3,3
Çelik54.580,0366.141,06%21,2
İklimlendirme Sanayii63.238,4257.702,61-%8,8
Meyve Sebze Mamulleri31.663,6339.774,12%25,6
Tekstil ve Hammaddeleri38.860,0138.050,50-%2,1
Kuru Meyve ve Mamulleri26.319,6036.181,88%37,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri29.672,3534.946,94%17,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri27.671,7525.681,58-%7,2
Yaş Meyve ve Sebze26.513,8021.471,16-%19,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri18.831,7119.122,38%1,5
Mücevher10.448,7211.669,49%11,7
Halı12.793,4311.405,65-%10,8
Madencilik Ürünleri12.003,6211.142,45-%7,2
Deri ve Deri Mamulleri10.390,2810.048,51-%3,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller7.318,987.904,61%8,0
Zeytin ve Zeytinyağı5.285,116.510,44%23,2
Tütün2.867,761.297,14-%54,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri294,86387,82%31,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri370,13245,30-%33,7
Diğer Sanayi Ürünleri0,000,00
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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