Türkiye'de İş Dünyası'nın yeni sayısında gastronomi ekonomisi ele alındı

Türkiye'de İş Dünyası dergisi 18'inci sayısını tanıttı. Derginin yeni sayısında ana konu Türkiye'nin gastronomisi ve gastronomi ekonomisi oldu.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mayıs ayında yayımlanan Gastronomi konulu sayısını baharın gelişini de içine alan bir konseptle İstanbul Lale Vakfı'nda birleştirdi. Derginin ana konusu Türkiye'nin gastronomisi ve gastronomi ekonomisinin ülke için önemi oldu. Gastronomi sektörünün ileri gelen isimlerini bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak gerçekleştirdi.

"Dergimizin yeni sayısının ana konusu gastronomi"

Gastronomi ekonomisinin Türkiye için değerli olduğunu belirten Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Dergimizin 18'inci sayısında gastronomi konusunu ele aldık. Gastronomi bildiğiniz gibi Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni umudu olacak. Geziyoruz fakat gittiğimiz yerlerde ne yenir ne içilir kendine özgü neleri var bu da konularımız arasında. Biz, bu konuların ekonomisiyle ilgiliyiz. Gastronominin uzmanı olmasak bile ekonomisine ilgimiz var. Önümüzdeki dönemde gastronomi ekonomisinin Türkiye turizmine, Türkiye ekonomisine çok önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. Bununda burada dergimizle beraber başlangıcını verdik. Bütün sektör bileşenlerinin bu konuya ilgi göstermesini istiyoruz. Bu nedenle dergimizin 18'inci sayısında gastronomi konusunu ele aldık" dedi.

"Coğrafi işaretlerimizi mutlaka almalıyız"

Coğrafi işaretlerin alınmasını belirten Toprak, "Dergimizde gastronominin ekonomisini ele alırken, uzmanlar size hangi kentte hangi ürünlerle adım atılabilir bunun bilgisini de veriyor. Ayrıca gastronominin markalaşması konusunu da gündeme getirdik. Oteller, turizm acenteleri ve yerel yöneticiler bu konuda çok önemli rol oynuyor. Coğrafi işaretlerimizi mutlaka almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL