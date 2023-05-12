" Türkiye'de fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunuyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman: "Fintek şirketlerinin hayatta kalma oranı 94,93'e ulaştı"

"Fintek Çırağı Programı istihdamımıza katkı sağlayacak"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, " Türkiye'de fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunuyor. Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış ve diğer yıllara bakıldığında önemli bir gelişme göstermiştir. Fintek şirketlerinin hayatta kalma oranı ise yaklaşık 94,93'e ulaştı. Öte yandan 'Fintek Çırağı Programı' kapsamında binlerce gencimiz hem yetiştirilecek hem de '1 Milyon İstihdam' projemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), öğrenme ve gelişmeye yatırım yapan bir model sunarak nitelikli insan kaynağı talebini ülke gençlerinin potansiyeli ile buluşturuyor. TÖDEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile Fintek Çırağı Programı'nı hayata geçiriyor. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesi ile ilk yıl 100 genci kabul etmeyi hedefleyen TÖDEB, Fintek Çırağı Programı kapsamında sektörün insan kaynağı gereksinimlerinden yola çıkarak tasarladığı bir müfredat sunacak. Bir akademik yıla yayılacak ve 28 haftadan oluşacak programın ilk yarısında, mevzuat ve bilgi teknolojileri temelli dersler ile geliştirilmiş bir müfredat izlenecek. Dersler hibrit (hem sınıf içi hem de çevrim içi) olarak uygulanacak ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri liderliğinde gerçekleşecek.

Programa, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner ile TÖDEB üye kuruluşları temsilcileri katıldı.

"Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım aldı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, birliğin temsil ettiği sektör ve sektör mensuplarının Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Türkiye'de hızla gelişen fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin yaklaşık üçte birinin ödemeler alanında faaliyet gösteriyor. Start-up ekosistemi içerisinde çok başarılı olan ülkemiz, yatırım ekosistemi olarak Avrupa'da 10'uncu sırada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 3'üncü sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış ve diğer yıllara bakıldığında önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak bu sektörle ilgili verebileceğimiz en önemli haber, fintek şirketlerinin hayatta kalma oranının yaklaşık 94,93'e ulaşmasıdır. Bu yönden bakıldığında fintek ekosistemimizin ne kadar başarılı ve nitelikli olduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

"Fintek Çırağı Programı' sayesinde gençlerimiz ilgi duydukları alanda uzmanlaşmasına ve istihdamına katkı sağlayacaktır"

TÖDEB 'Fintek Çırağı Programı' hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcı Zaman, "Projenin amacı fintek sektörünün Türkiye ve dünyada da yaşanan yetişmiş personel eksikliğini Türkiye açısından gidermek. Bilindiği üzere, yetenek eksikliğinin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan fintek sektörünün ve bağlantılı tüm sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynağının karşılanması ülkemiz için stratejik bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda TÖDEB Fintek Çırağı Projesi ile kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği ile önemli bir adım atılmıştır. Bu programla, finansal teknolojiler ile doğrudan ya da dolaylı ürün ve hizmetler sunan kuruluşların, yetişmiş eleman ihtiyacını doğrudan karşılayacak insan kaynağının meydana getirilmesi hedeflenmektedir. Bu program, FİNTEK alanında yeni yeteneklerin yetiştirilmesini odağına almasıyla, başarısını programdan mezun olan yeteneklerin 6-12 aylık periyotlarda işe yerleşimini ölçmesiyle ve sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan nitelikli eğitim içerikleri ve eğitim süreçleri ile kurgulanmasıyla farklı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca bu programda, eğitimin tüm aşamalarında alanında uzman kamu ve özel sektör kurumları işbirliği ile farklı bir yapı kurulacak ve büyük bir açık kapatılacaktır. Aynı zamanda bu program, ülkemizde binlerce gencin ilgi duydukları alanda akademik olarak da uzmanlaşmasına ve istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu sayede binlerce gencimiz hem yetiştirilecek hem de '1 Milyon İstihdam' projemize katkı sağlayacak şekilde istihdam edilecektir" diye konuştu.

"Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesinde"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ise Türkiye'de bankacılık ağırlıklı bir finansal sektör bulunduğunu hatırlatarak, "Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesindedir. Ancak banka dışı finansal kuruluşlarımızın ekonomimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşları yeni, yüksek teknolojiye dayanan ve ticaret hayatını kolaylaştıran bir fonksiyona sahiptir. Bu anlamda ödeme ve elektronik para sektörü, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası faaliyetlerini yürüten kuruluşları destekleyen diğer finansal faaliyetleri tamamlayan bir rol üstlenmektedir." şeklinde konuştu.

"TR Karekod' sistemi yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği noktaya geldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner de, "TR Karekod" sisteminin yüzde 80'lik oranda yaygınlaştığını aktararak, "Yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği bir noktaya geldi. Hazirandan itibaren bunu göreceğiz hep birlikte. Siper, Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS), iş yeri kayıt sistemi, bunların hepsi 1,5 - 2 senelik süre içerisinde ciddi altyapı projeler olarak getirildi. Çünkü altyapıyı getirmeden yenilikçi üst katmandaki yenilikçi teknolojileri sizlerin geliştirmeniz mümkün değil. Biz altyapıyı kurup düzenlemelerle pekiştirip olabildiğince sizlere bu organı sunmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.

"Görevlerimizi layıkıyla yerin getirmeye çalıştığımız bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

TÖDEB vizyonuyla bir araya geldikleri ilk günden bu yana, üyelerin sesi ve sektörün birleştirici gücü olmayı önemsediklerini ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda titizlikle sürdürdüklerini belirten TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Finansal teknolojilerin gözde bir sektör haline gelebilmesi ve üyelerimizin sektör lideri kuruluşlar olarak konumlanabilmesi amacıyla tüm görevlerimizi layıkıyla yerin getirmeye çalıştığımız bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bilgetekin, "Bugün genel kurulumuzu taçlandırmak için Marmara Üniversitesi, Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte TÖDEB Fintech Çırağı programımızın da lansmanını da yapmış olduk. Burada sektörümüzdeki paydaşlarımızın nitelikli insan kaynağı kazandırmak üzere yapılan bu çalışmanın gençliğe ve istihdama ciddi fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Burada Marmara Üniversitesi'nin akademik noktadaki katkısı, TÖDEB'in sektör ihtiyaçlarını bilip ona göre müfredat hazırlayıp ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin Fintech finansal teknolojiler alanında eğitim görmek isteyen gençlere bir istihdam oluşturmuş olacağız. Program 24 haftalık bir program olacak bunun ilk 12 haftası teorik dersler son 12 haftası ise hak eden öğrencilere staja ve mentolik anlamında destek görmesi noktasında burada amacımız finansal teknolojiler Fintech dediğimiz 6493. Sayılı kanun kapsamında lisans alan üye kuruluşlarımıza nitelikli insan kaynağı kazandırmak olacak" dedi.

Programın önemine değinen Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Bugün, TÖDEB Fintech Çırağı programı vasıtasıyla aslında tüm gençlere, lisans eğitimini devam ettiren gençlere de en fazla bitirmesi 3 yıl olmuş gençler için de bu sektör ile ilgilenen tüm gençler için de çok önemli bir gün. Onlar için çok önemli fırsatlar sunan bir program olacak. Çünkü bu program hem sektör uzmanları hem üniversitedeki uzman ve yetkin akademisyenler ile verilecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bu fırsatları değerlendiren gençler daha sonra bu sertifika programını bitirdiklerinde buradan almış oldukları dersleri, bazı programlarda kredilerine de saydırabilecekler. Bunu daha da önemli bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

TÖDEP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Dolaz şöyle konuştu: "Bu programı çok önemsiyoruz. Bu, uzun uğraşla ciddi bir emek verilerek hazırlanmış bir program. Marmara Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki; fintek sektörü hızla gelişiyor, bu alanda nitelikli yetişmiş insan kaynağında darboğazlar yaşanmaya başladı. Son 1-2 senedir bunu görüyoruz. İstihdama hizmet edecek bu programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarımızın nitelikli insan kaynağına erişimi anlamında katalizör görevi görecek. Sektör içerisinde çok değerli katılımcıların eğitim verecekleri oldukça kapsamlı, ayrıca kamu kurumlarına da nitelikli insan yetiştirmeyi planlayan bir program. Şimdiden hepimize hayırlı olsun."

Fintek Çırağı Programı

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, TÖDEB, öğrenme ve gelişmeye yatırım yapan bir model sunarak nitelikli insan kaynağı talebini ülke gençlerinin potansiyeli ile buluşturuyor. TÖDEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile Fintek Çırağı Programı'nı hayata geçiriyor. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle ilk yıl 100 genci kabul etmeyi hedefleyen TÖDEB, Fintek Çırağı Programı kapsamında sektörün insan kaynağı gereksinimlerinden yola çıkarak tasarladığı bir müfredat sunacak.

Bir akademik yıla yayılacak ve 28 haftadan oluşacak programın ilk yarısında, mevzuat ve bilgi teknolojileri temelli dersler ile geliştirilmiş bir müfredat izlenecek. Dersler hibrit (hem sınıf içi hem de çevrim içi) olarak uygulanacak ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri liderliğinde gerçekleştirilecek.