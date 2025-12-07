Haberler

Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ile 4 yıldır devam eden savaş nedeniyle büyük yaptırımlara uğrayan Rusya merkezli akaryakıt devi Lukoil'in yasalara göre 13 Aralık'a kadar satılması bekleniyor. Avusturyalı iş insanı Bernd Bergmair, Türkiye'de 600'den fazla şubesi bulunan dev şirketi satın almak için resmi başvuruda bulundu.

ABD'nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları sıkılaştırmasının ardından Avusturyalı iş insanı Bernd Bergmair, Lukoil'in yurtdışındaki varlıklarını satın almak için Hazine Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.

"HERKESİN SAHİP OLMAK İSTEYECEĞİ DEĞERLİ BİR PAKET"

Geçmişte MindGeek üzerinden Pornhub'ın sahibi olarak bilinen ve 2023'te hisselerini devreden Bergmair'in, Lukoil portföyünün hangi bölümlerine ilgi duyduğu açıklanmadı. Ancak yatırımcının Lukoil International GmbH'yi "herkesin sahip olmak isteyeceği değerli bir paket" olarak tanımladığı aktarıldı.

SON TARİH 13 ARALIK

Lukoil'in, ABD düzenlemeleri gereği 13 Aralık'a kadar yabancı varlıklarıyla ilgili işlem yapmasına izin veriliyor. Yaptırımların sertleşmesi sonrası Rus enerji devi yurtdışı pozisyonlarını hızla küçültmek zorunda kalmıştı. Lukoil'in Türkiye'de de 600'den fazla şubesi bulunuyor.

Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

LUKOIL İÇİN YOĞUN İLGİ VAR

Reuters'ın haberine göre Lukoil varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisi oldukça yüksek. Exxon Mobil'in Irak'taki Batı Kurna-2 sahasına ilgi gösterdiği, Carlyle gibi büyük fonların süreci yakından izlediği belirtiliyor. Ancak Rus şirketinin varlıkları tek paket hâlinde satmak istemesi, görüşmeleri zora sokan başlıca etken olarak değerlendiriliyor. Yalnızca Batılı yatırımcılar değil, Kazakistan'dan Kazmunaigaz ile Bulgaristan ve Romanya'daki enerji gruplarının da alım olasılıklarını değerlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca Moldova hükümetinin ülkedeki Lukoil altyapısını satın alma ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ise Lukoil'e yönelik bazı yaptırımları geçici olarak gevşetti. OFAC'ın yayımladığı yeni lisansla, şirketin Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarında ürün satışı, işletme, bakım ve kapatma işlemleri 29 Nisan 2026'ya kadar serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan:

Yahudiler herşeyin sahibi mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Halk otobüsü takla attı, zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.