Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir düzenlendi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki stratejik işbirliğini ileri taşıyan Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte; aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine de çok önemli katkılar yapmaktadır" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki işbirliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de düzenledi. 4. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, İzmir Valisi Süleyman Elban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov, milletvekilleri, STK temsilcileri katıldı. Forumda, çeşitli işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlayan Forum Protokolü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı. Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu konuşan Bakan Bayraktar, "Bir millet, iki devlet" anlayışı, özellikle enerji sektöründe hayata geçirilen büyük projelerle en somut karşılığını bulmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenap President Aliyev'in nezaretlerinde açılış törenini 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Nahçıvan'ın arz güvenliğini garanti altına alırken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmektedir" ifadelerini kulandı.

"Enerji iş birliğimizi yeni alanlara taşıdık"

Geçen yıllarda yapılan forumlarda önemli çalışmalar yapıldığını ve kıymetli sonuçlar elde edildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Enerji iş birliğimizi yeni alanlara taşıdık ve diyalog kanallarımızı sürekli olarak geliştirdik. Bugünkü buluşmamızda da belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda ilerlemeye, stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Ülkelerimiz arasında hayata geçirdiğimiz ve hedeflediğimiz projeler, her seferinde kardeşliğimizi daha ileri taşıyacak yeni fırsatlar oluşturmakta, dostluğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Birçok farklı alanda gerçekleştirdiğimiz bu işbirlikleri de forum çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarımız tarafından yakından takip edilerek, kurumsal bir çerçeve içerisinde düzenli olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, petrol doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımı, ile madencilik alanlarında çalışma gruplarımızın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden memnuniyet duyuyor, enerji işbirliğimizi geliştirerek daha ileri noktalara taşınmasına vesile olan bu çalışmaları takdir ediyor ve tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye ekledi.

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının artırılması yönündeki çalışmaların da hızla ilerlemesini temenni ediyoruz"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının tarih boyunca hiç sarsılmadan devam ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sadece kültürel ve siyasi alanlarda değil, ekonomik ve stratejik alanlarda da derinleşmiştir. "Enerji, ülkelerimizin kalkınmasının ve refahının en temel itici güçlerinden biridir. Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte; aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine de çok önemli katkılar yapmaktadır. Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler, ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan iş birliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır. Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da iş birliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır. 14 Mayıs 2024 tarihinde imzaladığımız Doğalgaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması da bu çerçevede özel bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma, ülkelerimizin enerji tehlikesizliğini güçlendirecek ve bölgesel iş birliğimizi daha da pekiştirecektir. Bununla birlikte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz arzının artırılması yönündeki çalışmaların da hızla ilerlemesini temenni ediyoruz" sözlerini söyledi.

"Türkiye ile Nahçıvan Bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel bir önem atfediyoruz"

2 Ağustos 2025'te faaliyete geçen Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı, yalnızca enerji akışını değil, bölgemizde barış ve refahı da destekleyen stratejik bir adım olduğunu söyleyen Bayraktar, "Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları güçlü altyapılar ve köklü bağlarıyla, biraz önce ifade ettiğim gibi hem bölgesel arz güvenliğinde hem de küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edecektir. Enerji gündemimiz elbette yalnızca petrol ve doğal gaz ile sınırlı değil. Bu anlamda günümüzün öncelikleri arasında yer alan enerji dönüşümü, Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinin en önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapılarında ortaklığımızı güçlendirmek, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuz haline gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye ile Nahçıvan Bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel bir önem atfediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Nahçıvan'ın arz güvenliği teminat altına alınacak ve ülkelerimiz arasında elektrik ticareti yeni bir boyut kazanmış olacaktır" diye kaydetti.

"Azerbaycan, zengin güneş ve rüzgar potansiyeliyle temiz elektrik ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar atmaktadır"

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında sürdürülen "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'nin" de vizyoner iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Bayraktar sözlerini şu şekilde noktaladı:

"TANAP Projesinde olduğu gibi, Avrasya ve Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak bu proje ile yenilenebilir kaynaklardan üretilecek elektriğin ticareti ve iletimi, yalnızca ülkelerimize değil, tüm bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, sahip olduğu güçlü altyapısı, gelişmiş elektrik piyasası ve stratejik konumuyla bu süreçte güvenilir bir katkı yaparken; Azerbaycan, zengin güneş ve rüzgar potansiyeliyle temiz elektrik ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Çok başarılı bir birleşmiş milletler iklim konferansı düzenleyen Azerbaycan'ı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyoruz. 31. taraflar konferansı başkanlığına aday bir ülke olarak Azerbaycan'ın bu konudaki tecrübelerinden istifade edeceğimize inanıyorum. Biz dengeli bir üretim portföyü ile hiç bir yakıtı dışlamadan daha rasyonel daha gerçekçi ve insan odaklı akıllı bir enerji dönüşümünün mümkün olabileceğine inanıyoruz."

"Her iki ülke de enerji alanında önemli projeler hayata geçirmektedir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev ise "Azerbaycan ve Türkiye her zaman küresel enerji sisteminde sorumlu ortaklar olmuş, küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Şu anda her iki ülke de enerji alanında önemli projeler hayata geçirmektedir. Her iki ülkede de enerji ve diğer alternatif enerji projelerinin daha hızlı hayata geçirilmesi için işbirliğimiz büyük önem taşımaktadır. Geleceğe baktığımızda, Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan arasında imzalanan yeni elektrik iletim hattı anlaşması, Avrupa'nın enerji güvenliği ve bölgemizin refahı açısından tarihi bir öneme sahip olabilir. Bu forumda mevcut anlaşmalar üzerinde yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması ve her iki ülke için perspektiflerin genişletilmesi açısından özel bir öneme sahiptir" sözlerini kullandı.

"Bu birlik, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesidir"

Türkiye'yi her zaman ve tüm süreçlerde olduğu gibi "Temiz bir enerji geleceğine giden hedeflerinde de büyük müttefiki olarak gördüklerini ifade eden Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da "Güçlü bir Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı stratejik bir zorunluluktur. Çünkü hem ülkelerimiz, bölgemiz hem de uluslararası alanda büyük önem taşımaktadır. Bu birlik, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesidir. Enerji Forumu kapsamında işbirliğimizin gündemine hidrokarbonlardan madenciliğe, yenilenebilir enerjiden enerji düzenlemesine kadar 6 ana yönün dahil edilmesi tam da bu amaca hizmet etmektedir. Bu Forumun sunduğu fırsatlardan yararlanarak yeni projeler ve umut vadeden fırsatlar üzerindeki işbirliğimizin daha da güçleneceğinden, karşılıklı ilişkilerimizin daha da gelişmesine ivme kazandıracağından ve ülkelerimizi stratejik hedeflerine yaklaştıracağından eminiz. Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı, gelecekte de bölgesel ve küresel ölçekte kalkınma ve enerji güvenliğinin önemli bir garantörü olmaya devam edecektir" sözlerini kaydetti. - İZMİR