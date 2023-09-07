Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Alanya'da Hizmete Açıldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyete geçen Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, markalaşma konusunda firmalara bilgi ve yönlendirme hizmeti sunacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda hizmete açıldı.

Göreve gelmeden önce firmaların markalaşması ve Alanya'nın marka değerini artıracak çalışmalar yapacağına söz verdiklerini belirten ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Bir süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlandığı müjdesini paylaşmak istiyorum. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Bilgi ve Doküman Birimi'ni Alanya'mıza kazandırdık ve odamız bünyesinde hizmete açtık. Birimimizde marka ve patent konularında uzmanlaşmış arkadaşlarımız firma yetkililerine bilgi paylaşımı ve yönlendirme yapacaklar. Güzel Alanya'mızda bulunan firmaların da markalaşmasının şehrimizin marka değerine önemli katkıları olacağına inanıyoruz." dedi.

Markalaşmanın zorlu ekonomik şartlarda firmaların ayakta kalmasına ve sürekli gelişim göstererek pazardan daha çok pay almasına imkan sağladığını dile getiren Erdem, marka bilinirliğinin artırılması sayesinde tüketicilerin ürün ve hizmetlere daha aşina olduğunu kaydetti. Erdem, "Alanya'daki iş insanlarının markalaşmasına önem veriyoruz." diyerek açıklamasına şöyle devam etti: "İş hayatında takdir edilir başarı hikayeleri üretebilmelerinde markalaşmanın büyük payı olduğuna olan inancımız ile açtığımız birimin Alanya'mız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alanya'mız için, iş insanlarımız için çalışmaya, elimizden gelen gayreti göstermeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." - ANTALYA