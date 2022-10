Tüm gözler Merkez'in faiz kararında! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı görüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında uzun bir süre faizi sabit bırakan Merkez Bankası, ağustos ve eylül aylarında yaptığı 100'er baz puanlık indirimin ardından faizi yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası 2022 yılının 10. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak.

"GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE FAİZ HER AY İNMEYE DEVAM EDECEK"

Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sözde iktisatçılar hala 'faiz' lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz" ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİSTLER DE İNDİRİM BEKLİYOR

Piyasalar Merkez'in vereceği kararı dört gözle beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama karara ilişkin ipucu vermişti. Anketlere katılan ekonomistler de faizlerin düşeceği görüşünde. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşmişti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşüşle yüzde 11 seviyesine indireceği yönünde. Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faiz indirimi beklerken, 16 kurum 100 baz puan, sadece 1 kurum 150 baz puan faiz indirimi öngörüyor.