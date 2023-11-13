TÜİK verilerine göre ciro endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında arttı. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 artış gösterdi. Yıllık bazda ise ciro endeksi yüzde 64,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylülde aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı eylül ayında, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

YILLIK CİRO ARTIŞI YÜZDE 64,1 OLDU

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91,0, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi ise yüzde 61,4 oranında artış kaydetti.