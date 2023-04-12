Tüik: Toplam Ciro Endeksi Şubatta Yüzde 5,1 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5,1 düştü. Ticaret ciro endeksindeki düşüş ise yüzde 7,3'ü buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5,1 düştü. Ticaret ciro endeksindeki düşüş ise yüzde 7,3'ü buldu.

TÜİK, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Deprem etkisine de vurgu yapılan TÜİK açıklamasına göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5,1 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 44,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 136,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de şubatta ocak ayına göre yüzde 5,1 yükseldi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla ise yüzde 7,3 düştü.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 1,5 değer kaybetti.