TTK'ya 2 Bin Pano Ayak Üretim İşçisi Alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin pano ayak üretim işçisi ilanı 15 Eylül 2023 tarih ve 32310 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere işçi alınacak. Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından noter tarafından elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek. Zonguldak'tan bin 500, Bartın'dan 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" alınacak.

Başvuracak adaylarda aranılacak şartlar ise şöyle:

"Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak bin 500 işçi alımı için Zonguldak, Bartın 400 işçi alımı için Bartın'da, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla; Zonguldak bin 500 işçi alımı için; 13 Ekim 2023 tarihinde saat: 14: 00'te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda,

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat: 14: 00' te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda, Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat: 16: 00' da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda, noter kura çekimi yapılacak."

Başvuru listelerinden noter kurasıyla Zonguldak için bin 500 asil 750 yedek aday, Bartın için 400 asil 200 yedek aday ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 asil 50 yedek aday belirlenecek. Elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak adaylar; sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporları almaları ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklar. - ZONGULDAK