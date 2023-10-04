Trakya'da Ayçiçeği Üretiminde Kuraklık ve Sıcak Hava Etkisi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bölge ayçiçeği üretiminde kuraklık ve sıcak hava nedeniyle hem verim hem de kalitede düşüş olduğunu belirtti. Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde bitkisel üretimi etkilediğini ifade eden Kırbiç, kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki etkisini vurguladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bölge ayçiçeği üretiminde kuraklık ve sıcak hava nedeniyle hem verim hem de kalitede düşüş olduğunu söyledi.

Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'da ayçiçeği hasadının büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde bitkisel üretimi etkilediğini belirten Kırbiç, "Bu yıl ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde düşüş oldu. Geçtiğimiz yıl rekor bir üretim olmuştu ancak üreticinin gelirinde biraz düşüş yaşandığı için özellikle İç Anadolu ve bazı bölgelerde ekim alanları daraldı. Hem onun etkisi hem de kuraklıktan dolayı ciddi bir düşüş yaşandı." dedi.

Kırbiç, suyun tarımsal üretimdeki öneminin kurak geçen yıllarda daha net anlaşıldığını dile getirdi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Kırbiç, şunları kaydetti:

"Trakya'ya baktığımızda kuraklıktan her yer etkilendi ancak Tekirdağ'daki 3-4 ilçe daha çok sıkıntı çekti. Bazı yerlerde biçilmeden tarlada kalan yerler oldu. Aşırı sıcakların çok olmasından dolayı yağ oranlarında da düşüş yaşandı. Hasadın ilk günleri yağ oranları kötüydü, daha sonraki dönemde yağ oranlarında birkaç puan yükselme yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kuraklık yaşamayız. Ekim dönemi gelmesine rağmen hala kurak günler yaşıyoruz. Trakya'da yağışlar oldu ama Edirne'de hala yağış yok. İnşallah yağış alabilirsek üreticilerimiz sağlıklı bir buğday ekimi yapar."