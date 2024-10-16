'TRAction, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda bilim temelli küresel çözümler üretecek'

WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye'nin iş birliğiyle hayata geçirilen İklim Eylemi ve Ötesi Platformu'nun (TRAction) tanıtım etkinliği, 15 Ekim'de TÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) Yönelik Sivil Toplum Eylemi hibe programı kapsamında finanse edilen proje Türkiye'deki iklim ve doğa eylemine bilim temelli yeni bir açılım getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye iş dünyası ve sivil toplumunun Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumu için teknik kapasitelerini, sektörler ve kurumlar arası iş birliği olanaklarını ve kamu paydaşlarıyla olan diyaloglarını güçlendirmeyi hedefleyen TRAction'ın tanıtım toplantısı, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri ve kamu kurumlarını bir araya getirdi. Faydalanıcı kurumların sürdürülebilirlik ve net sıfır karbon hedeflerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden etkinlikte, özellikle bilim temelli hedeflerin önemine vurgu yapılırken küresel iklim ve doğa krizlerine karşı koymak için bütünsel yaklaşımların gerekliliği ele alındı.

Etkinliğin açılışında TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dicle, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Bakkaloğlu Tüzecan ve WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere söz aldı. Konuşmacılar, Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile uyumlu şekilde hareket etmesinin, iş dünyası ve sivil toplumun net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kritik olduğunu vurguladılar. Bilim temelli hedefler, veriye dayalı karar almanın ve sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezine oturtulurken, Türkiye'nin bu süreçte küresel hedeflere uyum sağlaması gerektiği belirtildi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Bakkaloğlu Tüzecan, bu bilim temelli hedeflerin sadece çevresel değil, aynı zamanda AYM kapsamında ekonomik ve ticari bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, iş dünyasının bu yöndeki dönüşümünü hızlandıracak strateji ve yetkinlikler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

DİCLE: İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM OLGULARINI İÇSELLEŞTİRMEYİ GEREKTİRİYOR

İklim krizi ile mücadelede, iş dünyasının oynayacağı kritik rolü ve sürdürülebilirliğe dayalı dönüşümü vurgulayan TÜSİAD Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dicle, konuşmasında özel sektörün bu süreçteki sorumluluklarına dikkat çekti. Dicle, "İklim kriziyle mücadele sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm olgularını içselleştirmeyi ve bu alana hizmet etmeyen mevcut yapıyı bilimsel temellere dayandırarak yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor. Nitekim yatırım, istihdam, rekabet gücü ve refah gibi birçok stratejik konunun odak noktasında artık yeşil dönüşüm var. Son dönemde bu alanda küresel ve ulusal boyutta yoğun bir politika gündemi de izleniyor. Bu ilerlemelere paralel olarak, özel sektörün iklim krizine yönelik farkındalığının da giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu süreçte tüm paydaşların yeni düzene uyumu için gerekli kaynak ve desteğin yaratılması; süreçteki riskler ile fırsatların titizlikle değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. Bugün WWF Türkiye ve UN Global Compact Türkiye işbirliğinde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu Projesi de iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının Yeşil Mutabakata uyum süreçlerine destek olurken yeşil dönüşüm yolculuklarına güç ve ivme kazandıracak" diye konuştu.

TÜZECAN: GERİLEME YAŞANAN ALANLARIN BAŞINDA BİYOÇEŞİTLİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN HEDEFLER GELİYOR

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Bakkaloğlu Tüzecan ise iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda dünyada ve Türkiye'de yaşanan zorlukları vurgulayarak, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Tüzecan, projenin hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda ilerlemenin en yavaş olduğu ve hatta gerileme yaşanan alanların başında biyoçeşitlilik ve iklim değişikliğine ilişkin hedefler geliyor. Hem dünyada hem de ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele için tüm paydaşların çabalarını artırması ve işbirliği içinde çalışması gerekiyor. TÜSİAD ve WWF Türkiye ile hayata geçirdiğimiz 'İklim Eylemi ve Ötesi Platformu' ile sivil toplum kuruluşlarının iklim eylemi odağındaki kapasitelerini ve etki alanını artırarak Türkiye'nin net sıfır dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kamu, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirecek bir platform sunmayı hedeflediğimiz İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu'nun bu alandaki işbirliklerini daha ileriye taşıyacağına inanıyorum."

KARADERE: PROJEYLE, BİLİM TEMELLİ VE KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, iklim krizine karşı iş dünyası ve sivil toplumun ortak çabalarının önemine dikkat çekerek, TRAction projesinin bu mücadeledeki rolüne vurgu yaptı. Karadere, "İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu, iş dünyası ve sivil toplumun ortak çabasıyla, iklim krizine karşı hep birlikte güçlü bir yanıt oluşturma amacını yansıtıyor. Projeyle, bilim temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyerek, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne önemli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Unutmayalım ki, net sıfır ve doğa pozitif hedeflerine ulaşmak, hiçbir aktörün tek başına başarabileceği bir hedef değildir. Ancak biliyoruz ki; her zaman söylediğimiz gibi birlikte mümkün ve ancak birlikteysek mümkün. İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu -kısaca TRAction- tam da bu bağlamda gereken dönüşümü ve kapasiteyi desteklemek amacıyla, vizyoner ortaklarımız TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye ile güçlerimizi birleştirerek ve Avrupa Komisyonu'nun kıymetli desteğiyle hayata geçirdiğimiz bir proje' ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Sırça S. Göğüş'ün projeyle ilgili ayrıntıları paylaştığı sunumun ardından WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Sabuncu'nun yönetiminde Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Kurucu Direktörü Bengisu Özenç'in katılımı ile Türkiye'nin Net Sıfır ve Doğa Pozitif Dönüşümünde Sivil Toplum ve İş Dünyasının Ortak Paydası başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

TRACTION PLATFORMU

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye'nin işbirliğiyle Avrupa Birliği'nden yaklaşık 536 bin Avro hibe alarak hayata geçirilen ve uygulama süresi 36 ay olan projede, platformun dijital varlığı artırılacak ve iş dünyası, sivil toplum ve kamu sektörü arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayacak. Bu çevrimiçi platform, TRAction üyelerine yönelik eğitimler ve çevrimiçi oturumlar düzenleyerek, onların ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Ayrıca, Türkiye'nin bu platformu, dünya haritası üzerindeki diğer benzer ulusal oluşumlar arasına yerleştirilerek, İklim Eylemi için İttifaklar (Alliances for Climate Action) küresel iklim eylemi ağına entegre edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte, TRAction'ın faaliyetleri, hedefleri ve küresel partnerleri, STK'lar ve iş dünyası üyeleriyle paylaşıldı. Özellikle, kamu sektörüyle daha güçlü diyalogların geliştirilmesinin, net sıfır ve doğa pozitif hedeflerine ulaşmada kilit bir faktör olduğu belirtilen bu yeni girişim, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin bir rol oynamasını sağlayarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası taahhütlere uyumu hızlandırmayı hedefliyor.