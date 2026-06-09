Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları iş birliğinde düzenlenen "Türkiye- Almanya Danışma Günleri" Trabzon'da başladı. Program kapsamında Türk ve Alman sosyal güvenlik uzmanları, gurbetçilerin emeklilik ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programın açılışına SGK ve Alman Emeklilik Sigortası Kurumları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış programının ardından Türk ve Alman uzmanlar tarafından vatandaşlara birebir danışmanlık hizmeti verildi.

Programın açılışında konuşan Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, organizasyonun iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden sosyal güvenlik alanındaki iş birliğinin vatandaşlara yansıyan en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Akbay, "Bu önemli organizasyon, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden sosyal güvenlik alanındaki iş birliğinin vatandaşlarımıza yansıyan en somut örneklerinden biridir. Bu programla Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında vatandaşlarımızın hak ve yükümlülükleri konusunda doğrudan bilgi alabilmelerine, sorunlarını uzmanlarla yüz yüze görüşebilmelerine ve işlemlerini daha hızlı şekilde sonuçlandırabilmelerine imkan sağlanmaktadır" dedi.

Danışma Günleri'nden Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile aile bireylerinin yararlanabileceğini belirten Akbay, danışmanlık hizmetinin Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik hakları ile yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin konuları kapsadığını ifade etti.

"22 yıldır düzenli olarak gerçekleştiriyoruz"

Türk Heyeti Başkanı ve Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma ise Türk ve Alman sigorta kurumlarının müşterek sigortalılara etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 22 yıldır Türkiye-Almanya Danışma Günleri düzenlediğini belirtti. Elma, "Türkiye-Almanya Danışma Günleri; iki ülke sigortalılarını ve bunların hak sahiplerini sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ve Alman Emeklilik Sigortası Kurumları tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Bu etkinlikte iki ülkenin uzmanları tarafından vatandaşlarımıza yüz yüze iletişim yoluyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır" diye konuştu.

Bugüne kadar iki ülkede toplam 74 kez gerçekleştirilen danışma günlerinde yaklaşık 50 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Elma, etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesaplarından bilgilendirmeler yapıldığını, medyada ilanlar yayımlandığını, afiş ve broşürler hazırlandığını ve bölgedeki yaklaşık 7 bin vatandaşa davet mektubu gönderildiğini söyledi.

Önümüzdeki üç gün boyunca devam edecek etkinlikte vatandaşların Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında sahip oldukları sosyal güvenlik hakları ve yurt dışında geçen çalışma sürelerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorularının Türk ve Alman uzmanlar tarafından cevaplandırılacağını ifade eden Elma, sorunlara çözüm bulunmasının amaçlandığını kaydetti.

"Danışmanlık ihtiyacı halen yüksek seviyede"

Alman Heyeti Başkanı Monica Brich de etkinliğin üçüncü kez Trabzon'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu etkinliğin 3. kez Trabzon'da gerçekleşiyor olmasından dolayı teşekkür ederim. Görüldüğü üzere Türk-Alman sosyal sigortalar konularındaki danışmanlık ihtiyacı halen yüksek bir seviyede devam etmektedir. Bu üç günlük süreyi emeklilerimiz için danışmanlık hizmetini en iyi şekilde yaparak faydalı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya çalışmak için giden Türk vatandaşlarının önemli bir bölümünün daha sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Brich, "Danışma Günleri de bu vatandaşlarımızla iletişimi sağlamak amacıyla kullandığımız bir iletişim aracıdır. Bu etkinlik ile bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşımıza erişmeyi umut ediyoruz. Türk-Alman Danışma Günleri'ne ilginin daha da yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"Sorunlarımızın çözümü için geldik"

Danışma Günleri'ne katılan vatandaşlardan Niyazı Durdu ise etkinliğin faydalı olduğunu belirterek "Giresunluyum. 41 yıl Almanya'da çalıştım, oradan emekliyim. Hamburg'da yaşadım. 2011 yılında emekli oldum sonrasında buraya geldik. Bu etkinliğin yapılması bizi çok mutlu etti. Sorunlarımızın çözümü için buraya geldik. Benim bir problemim yok fakat eşimin bir problemi var. Kendisi de Almanya'dan emekli olmasına rağmen 100 avro maaş alıyor. Bunun çözümüne ilişkin geldik" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından başlayan danışmanlık görüşmelerinde Türk ve Alman uzmanlar, vatandaşların emeklilik, sigortalılık süreleri, borçlanma işlemleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin sorularını birebir görüşmelerle yanıtladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı