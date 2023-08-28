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TPAO Siirt'te 5 yıl boyunca petrol arayacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt'te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Siirt'in yanı sıra Şırnak, Amasya ve Samsun'da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Siirt^te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO Siirt'te 5 yıl boyunca petrol arayacak

SİİRT'TE 5 YIL SÜREYLE PETROL ARANACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Siirt'te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO Siirt'te 5 yıl boyunca petrol arayacak

5 SAHA İÇİN RUHSAT VERİLDİ

Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi. TPAO, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun'da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.

TPAO Siirt'te 5 yıl boyunca petrol arayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Ekonomi

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