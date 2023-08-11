TPAO'nun Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akseki-1 Kuyusu'nda Sondaja Başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), denizlerdeki doğal gaz keşif ve sondaj filosunun en güçlü üyesi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, Akseki-1 Kuyusu'nda sondaja başlayacağını duyurdu. Geminin Akdeniz'deki yeni hedefi olan Akseki-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.