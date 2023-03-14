Togg'da sipariş ve satış süreci nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'in fiyatı belli olurken, sipariş ve satış sürecinin nasıl olacağı merak edildi. 60 bin lira ön ödeme yapan kullanıcılar çekilişe hak kazanacak. Noter huzurunda yapılacak dijital çekilişte ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğine göre TOGG'a sahip olabilecek. İşte sürece dair tüm merak edilenler.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk yerli ve milli otomobili Togg'da yeni sürece girildi. Togg'un merakla beklenen fiyatları belli oldu.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin lira olacak açıklandı. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ

Fiyatların belirlenmesinin ardından vatandaşların aklına Togg'un sipariş ve satış sürecinin nasıl olacağı sorusu geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci yapılacak.

VATANDAŞLAR UYGULAMA VEYA SİTEDEN ÇEKİLİŞE KATILABİLECEK

Trumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilecek. Togg web sitesi veya Trumore uygulamasında Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

ÖN ÖDEME BEDELİ 60 BİN LİRA

Kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına ön ödeme bedeli olan 60 bin lirayı aktarıp çekilişe katılmaya hak kazanacak. Dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

ÇEKİLİŞ SIRALAMASINA GÖRE TESPİT EDİLECEK

Dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte tespit edilecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.