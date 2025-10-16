TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde işbirliği' mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Savunma sanayisi Türkiye'nin de güçlü olduğu bir alandır. Savunma sanayisi alanında firmalarımız arasında ciddi işbirliği potansiyeli mevcuttur. Bu konuda Alman sanayicilerimizle, iş insanlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Alman-Türk Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye- Almanya arasındaki ilişkilerinin tarihi, ekonomi, kültür ve siyasi açıdan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İki ülkenin NATO üyesi olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya'nın Avrupa güvenliği konusunda uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya'da 80 bin Türk girişimcinin yıllık 50 milyar avro ciro yaptığını ve 500 bin istihdam sağladığını anlatarak, "Bunlar Almanya'nın ekonomisine katkı sağlamaktadır. Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz 50 milyar dolar civarına gelmiştir. İki ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 60 milyar avro ticaret hedefini destekliyoruz. İnşallah Alman Başbakanı'nın Türkiye'ye bu ayın sonunda yapacağı ziyaretle bu hedefi daha yukarıya çıkacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Savunma sanayisinde işbirliği çağrısı

Avrupa'nın öncelikli gündem maddelerinden birinin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarmak olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu kaynağın önemli bir kısmının mutlaka savunma teknolojisi yatırımlarına gitmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın askeri alandaki zayıflığının yakın coğrafyadaki son gelişmelerde kendini gösterdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zayıflık sadece savunma harcamalarının Rusya'ya karşı geride kalmış olmasından ibaret değildir. Savunma sanayisinde inovasyona ayrılan kaynaklarda da Avrupa maalesef geridedir. Toplam savunma harcaması içinde inovasyona harcanan ABD'de yüzde 14 iken Avrupa'da yüzde 4. 2024'te savunma teknolojisi girişimlerinde yapılan yatırım ABD'de 3,5 milyar dolar iken Avrupa'da 800 milyon dolardı. Oysa asimetrik tehditlerin yükseldiği ve savaş niteliğinin değiştiği dönemdeyiz.

Askeri teknolojiler her zamankinden daha çok inovasyona açık hale gelmiştir. Avrupa'nın sadece silah stoklarını doldurmakla değil, savaşın değişen kurallarını yakalayacak inovasyonlarla dünyayı yakalaması gerekiyor. (Savunma sanayisi) Burada Türkiye'nin de güçlü olduğu bir alandır. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında firmalarımız arasında ciddi işbirliği potansiyeli mevcuttur. Bu konuda Alman sanayicilerimizle, iş insanlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz."

Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin normalleşme sürecinde Türk, Alman, Suriyeli firmalar arasında yeni işbirliği fırsatının doğacağını da belirterek, "Zamanında Şansölye Merkel, bunu benden Türkiye, Almanya ve Irak için istemişti. Şimdi yeni fırsat da Suriye. Türkiye, İtalya, Çin arasındaki en büyük sanayi üretim kapasitesine sahip bir ülkedir. Yani biz bölgemizde bir sanayi deviyiz. Bu konuları geçen Ankara'da Alman büyükelçimizle değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde de o alanda verimli ortaklıklar geliştireceğine inancımız da tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İş insanları olarak biz korumacılığın karşısındayız"

Hisarcıklıoğlu, dünyada belirsizliğin ve ticarette korumacılığın her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Ticaretteki iş insanları olarak biz korumacılığın karşısındayız. Dünyadaki korumacılık eğilimleri artıyor. Bu durum kimi zaman ticaret savaşlarına dönüşüyor. Öylesi bir dönemde Türkiye ile Almanya'nın, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin daha yakın çalışması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecinde Almanya'nın her zaman belirleyici rolü oynadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin modernizasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yapmış oldukları bir çalışmada Gümrük Birliği'nin modernizasyonundan en fazla kazancı Avrupalı firmaların sağlayacağı sonucuna vardıklarını belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasetin ekonominin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

İş insanlarının ticaret için serbest dolaşıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Alman makinelerini alabilmek için Türk iş insanlarının vizelerinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi.

"Dostluğumuz ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine uygun"

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Peter Adrian da Alman ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, böyle bir dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çalıştıklarını söyledi. Adrian, "Dostluğumuz buna uygun. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Öte yandan, Alman-Türk Ekonomi Konferansı'nda gün boyu dijitalleşme, enerji, mobilite ile yeniden yapılandırma ve ticaret olanaklarına odaklanan paneller gerçekleştirilecek.