TİM Başkanı Gültepe: Ülkemizin tarıma da ihtiyacı var madene de

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, maden sektörünün büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini ve ihracatın 6,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2028 için Türkiye'nin belirlenen ihracat hedefi ise 400 milyar dolar oldu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren krom ocağını ziyaret etti. TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın davetiyle Bursa'ya gelen Mustafa Gültepe'ye, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ile İMİB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Yerin 300 metre altında çalışmaları inceleyen TİM Başkanı Gültepe, maden sektörünün, yılda 6,5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye için önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin toplam maden ihracatının 6,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımızın belirlediği ihracat hedefine çok hızlı ilerlenmesi için maden sektörü olarak 30 milyar dolarlık ihracatı da yeterli görmüyoruz. Çok daha fazlasını yapabiliriz. Bunu yaparken çok daha farklı bir katkı da sunabiliriz. Net ihracat yapan yani, döviz girdisi yüzde 95 yurtta kalan çok önemli bir sektörüz. Adı üstünde 'taştan çıkartıyoruz ekmeğimizi'. Yerin altından bulduğumuzu ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.