TİM Başkanı Gültepe, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandığını belirtti. Gültepe, "51 ülkede yüzde 50'nin, 89 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış sağladık. Toplamda 116 ülkeye artış gerçekleştirdik." dedi.

Gültepe, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladığı toplantıda konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını anımsatan Gültepe, zaferin mimarı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Gültepe, tarımın yanı sıra sanayideki güçlü potansiyeliyle ülkeye değer katan Sakarya'nın, Türkiye'nin ihracat liginde ilk 10'da yer aldığını, geçen yıl genel ticaret sistemine göre 6,6 milyar dolar ihracatla sekizinci sırada bulunduğunu söyledi.

Faaliyet özelinde bakıldığında ise bu tutarın 10 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Gültepe, "İlimiz ihracatının alt kırımlarına baktığımızda yüzde 85 gibi bir oranla otomotiv sektörümüz öne çıkıyor. Oysaki sektörün potansiyeli makineden mobilyaya, gıdadan kimyaya kadar pek çok endüstrimizin dengeli şekilde Sakarya ekonomisinde yer alması gerektiğini vurgulamak isterim. Geçen yıl ilk 1000 ihracatçımız arasında Sakarya merkezli 7 firmamız yer aldı. Sakarya ağustosta ise 610,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bütün Sakaryalı sanayicilerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu şehrin, yeni yatırımlarla ihracatta çok daha güçlü şekilde yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Otomotiv sektörü birinci"

Gültepe, ağustosta 21,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 eksideyiz. Temmuz ayındaki çift haneli artışın ardından elbette arzu ettiğimiz bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz çünkü hep artılara alıştık, inşallah bundan sonra hep artı şekilde devam ederiz. 8 aylık ihracatta 178,1 milyar dolara, son 12 aylık ihracattaysa 269 milyar dolara ulaştık. 8 aylık artış yüzde 4,3, 12 aylık artış ise yüzde 2,8. Bildiğiniz gibi hizmet ihracatı 2 aylık geriden geliyor, onda da 13,4 milyar dolarlık bir ihracat olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İhracatta otomotiv sektörünün 2,7 milyar dolarla birinci sırada yer aldığını, kimya sektörünün 2,6 milyar, hazır giyimin 1 milyar 526 milyon, elektrik-elektronik sektörünün 1 milyar 492 milyon, çelik sektörünün ise 1 milyar 386 milyon dolarlık dış satım yaptığını dile getiren Gültepe, 11 sektörün ihracatını artırdığını, 15 sektörün ise eksi yazdığını söyledi.

Gültepe, TİM verilerine göre 40 ilin ihracatını artırdığını, en çok dış satım yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandığını belirterek, ağustosta 1014 firmanın ilk kez ihracat yaptığını, bu firmaların ihracata katkısının 66,4 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Birim ihracat değerinin 1,5 dolar civarında olduğunu, paritenin ihracata 505 milyon dolar katkı verdiğini söyleyen Gültepe, "En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı. 51 ülkede yüzde 50'nin, 89 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış sağladık. Toplamda 116 ülkeye artış gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Her şeye rağmen büyümenin pozitif seyri hepimizi umutlandırıyor"

Gültepe, 2025'in ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans sergilediğini, büyümenin bileşenlerine bakıldığında iç talebin belirleyici rolünün öne çıktığını söyledi.

Hane halkı harcamaları ve yatırımlar büyümeye güçlü katkı sağlarken, ihracatın rolünün sınırlı kaldığını belirten Gültepe, "Bu durum, rekabetçilikte yaşadığımız zorlukların ihracatın ivmesini törpülediğini gösteriyor. Oysa sağlıklı ve kalıcı büyümenin üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini her platformda söylüyoruz. Her şeye rağmen büyümenin pozitif seyri hepimizi umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde ihracatı yeniden büyümenin lokomotifi haline getirecek adımlarla, dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikasına gireceğimize yürekten inanmak istiyoruz çünkü son 2 yılda sanayimiz gittikçe güç kaybediyor." ifadesini kullandı.

Gültepe, orta ve uzun vadeli hedefleri için ihracatı her yıl çift rakamlı olarak büyütmeleri gerektiğini vurgulayarak, son 2 yılı sınırlı artışla kapattıklarını, bu yılın 8 ayında da sadece yüzde 4,3 artış sağladıklarını söyledi.

Bunun yeterli olmadığını, daha fazlasını yapabileceklerini belirten Gültepe, rekabetçilikle ilgili sorunların hızlarını kestiğini dile getirdi.

Gültepe, enflasyonun düşürülmesinin arkasında olduklarını, uğraştıklarını ama "sadece sanayinin üzerine kurulmuş enflasyon politikasının" yanlış olduğunu da ihracatçı ve üretici olarak her yerde söylediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gerçekten sanayicinin şu anda yüzde 45-50 faizle finansmana ulaşmada ve finansmanı kullanmada büyük sorunları var, bu sorunlar da maalesef Türkiye'deki rekabetçiliğimizi büyük ölçüde etkiliyor. Bunun sonucunda da özellikle beklenti olarak yüzde 10'un üzerinde olması gereken büyüme, ihracat artışı da düşük kalıyor. Kapanan işletmeler, sayıları katlanan konkordato ilanları, üretimde istihdamı zayıflatıyor. İstihdam yüzde 8,5 ama üretimden hizmet sektörüne doğru büyük kayış var, bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Yani sanayi tarafındaki istihdam düşüyor, o da gelecekle ilgili bizler için büyük problem yapabilir. Son dönemde ihracatçının çok zamanı kalmadı. Yeni, farklı, değişik, direkt desteklerle yeni politikaların ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde irtifa kaybediyoruz. Ağustos'ta 26 sektörden 15'inin ihracatta eksi yazması, 505 milyon dolarlık parite katkısına rağmen ayı ekside kapatmamız sanayideki çarkların yavaş gittiğini gösteriyor. TİM ve birlikler olarak ihracatımızı artırmak için gece gündüz bakanlığımızla çalışıyoruz."

Geçen ay Avustralya ve Nijerya'ya yönelik ticaret heyeti programı düzenlediklerini, uzak pazarların kendileri için özel anlamı olduğunu, 2024'te Türkiye'nin ortalama ihracat mesafesinin yaklaşık 3 bin kilometre olduğunu anlatan Gültepe, "Bizim bu mesafeyi süratle artırmamız gerekiyor. Bugün bir heyetimiz Meksika'da. Yine bu ay Kuveyt, Almanya ve Filipinler'e heyet düzenliyoruz. Tüm firmalarımızın faaliyetlere katılmalarını bekliyoruz." dedi.