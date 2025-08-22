Ticaret Bakanı Bolat, Terörsüz Türkiye Projesi ile Doğu ve Güneydoğu'yu Geliştirmeyi Hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bolat, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bolat, oda girişinde kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünleri inceledi, "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bolat, toplantıdaki konuşmasında, Siirt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Terörden yaklaşık 40 yıllık acılar ve yıkımdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın MHP Genel Başkanının başlattığı ve dalga dalga bütün Türkiye'nin benimsediği terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak." ifadelerini kullanan Bolat, Doğu ve Güneydoğu'dan göç eden çok başarılı iş insanlarını bölgeye yönlendireceklerini belirtti.

Siirt Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini bildiren Bolat, terörle mücadele ve kalkınmanın yanında özellikle esnaf ve şirketlerin gelişmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Kentteki 5 bin 149 esnaftan 370'inin kadın olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

"Başta kadın kooperatifleri olmak üzere kooperatiflerimize destek amacıyla KOOP-DES diye bir projemiz var. Kadın kooperatiflerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başvurularınızı yapınız. İşe başlarken 1 milyon lira hibe desteği veriyoruz. Fuarlara katılım anlamında da bir yıllığına bir kereye mahsus 160 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz."

Kadınları bu imkanlardan faydalanmaya davet eden Bolat, kadınlara bir an önce kooperatiflerini kurup bu desteklerden yararlanmalarını tavsiye etti.

İstikrarı koruduklarını, güçlü bir lider, hükümet ve Cumhur İttifakı ile ekonomiyi büyüttüklerini vurgulayan Bolat, müteşebbislerin ve sanayilerin sayısını artırdıklarını anlattı.

Doğu ve Güneydoğu'nun 6. bölge teşvikleriyle istihdamda önemli bir sıçrama yaptığını ifade eden Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yeni çıkardığı yatırım teşvikleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan işletmelere 14 yıla kadar işçi işveren SSK primlerini devlet karşılıyor. Niçin? Batıda maliyeti yükselenler bu tarafta daha geniş bir şekilde istihdamları bulabilir, devletten teşvik alır, buranın da gelişmesine katkıda bulunur diye. Bütün bunlar batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle Anadolu'muzun, Trakya'mızın gelişmesi için hükümetimizin yaptıkları çok önemli reformlar ve çalışmalar. Bizler önce Allah'ın rızasını kazanmak, sonra da aziz milletimizin takdir ve desteğini almak, onların hayatını rahatlatmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz."

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da Siirt'in tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı büyük bir cazibe merkezi olduğunu, 50 yılda özellikle başta terör olmak üzere bu özelliğinden güç kaybederek bu günlere geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın desteğiyle, milletvekillerimiz ve ilimizdeki tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, 7'den 70'e herkes Siirt'i tekrar ihtişamlı, görkemli, güçlü günlerine geri döndürmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da konuşma yaptı.

Toplantıya, oda üyeleri, sanayici ve iş insanları katıldı.