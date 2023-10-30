Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri'de İş Dünyası Toplantısı'nda konuştu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri'de düzenlenen Kayseri İş Dünyası Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, spekülatif ilanlara ve fiyat artışlarına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyerek, "1 Kasım'dan itibaren site ilanlarında kimlik doğrulaması konusunda denetleme yapacağız" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin şeffaf, adil ve güvenilir ticari ortamı oluşturmak olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bakanlık olarak bizler adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret ortamı, sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesine ve etkin hızlı, güvenli gümrük anlayışı ilkelerimiz ışığında Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak iç ticarette temel hedefimiz şeffaf, adil ve güvenilir bir ticaret ortamı oluşturarak tacirimizi, esnafımızı ve tüketicimizi korumak. Burada 1 yıl içinde 3'ten fazla araç alıp satanlar, annesinin babasının ve çocuklarının üzerine araç alıp satanlar yani baktığınızda 10-20 tane araç satan bireysel satıcıları tespit ettik. Bunların özellikle noterde yaptıkları işlemlerin ardından burada da bir sınırlama getirdik. Ayrıca ilan sitelerindeki sıfır kilometre araçların daha üzerinde fiyatlarla ilan vermeyi de yasakladık. Ayrıca çıkarmış olduğumuz yönetmelikle 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerinin yayınlamış oldukları ilanlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirdik. Burada içerikle ilgili kesinlikle denetleme yapacağız. Özellikle baktığınızda bazı ilan sitelerinde ismi belli olmayan Ahmet beyden, Hasan beyden, Necla hanımdan diye araçlar veya konut satılıyor. Bu ilanların kimlik doğrulamalarının yapılması, eğer yapılmıyorsa bunun yayınlanmasını yasakladık" dedi.

"Spekülatif ilan ve artışlara izin vermeyeceğiz"

Gürcan, ilan platformlarına getirilen yükümlülüklerle de piyasayı kontrol etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Spekülasyon fiyat artışı yapan ya da fahiş fiyatla daire satmaya çalışan yaklaşık 545 emlak işletmesine geçtiğimiz günlerde toplam 54,5 milyon ceza kestik. Emlakçı başı yaklaşık 100 bin TL işletmeye ceza kesilmiş oldu. Son olarak da gerek otomotiv gerekse de emlak sektöründe Ağustos ayında yaptığımız düzenlemelerle ilan platformlarına getirmiş olduğumuz yükümlülüklerle de piyasayı kontrol etmeye gayret ediyoruz. Kesinlikle spekülatif ilanları engelleyeceğiz ve spekülatif fiyat artışlarına ve piyasayı bozucu hareketlere kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Ekonomik konularda her şeye vakıf olduğunuzu biliyorum. Soru-cevap kısmında da yine talepleri alacaksınız ama ben de birkaç konuya değinmeden geçmek istemiyorum. Yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamının hızla değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Ezberlerin bozulduğu bir dönemde devletimizin rehberliği ve desteklerin sürdürülmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki üç yılın yol haritasını belirlemek üzere açıklanan Orta Vadeli Program, küresel belirsizliklere karşın güçlü bir içerikle oluşturulmuş ve öngörülebilirliği artırmıştır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulanmasıyla birlikte, iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetilmesi de Orta Vadeli Programın başarıyla uygulanmasında belirleyici olacaktır. Buna karşın yüksek enflasyon ortamı, yatırım iştahını azaltırken, firmalarımızın öz kaynaklarını maalesef eritti. Faiz politikasındaki değişikliklerin ardından, işletmelerimizin finansmana erişimi zorlaştı, kaynak girişine duyduğumuz ihtiyaç arttı. Devletimizin sunduğu asgari ücret desteğinin yeni yıldan itibaren en az bin TL olarak devam etmesi ve gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, gerek işletmelerimiz gerekse de çalışanlarımız için oldukça önemli bir adım olacaktır. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam oluştursun" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, katılımcıların sorularını yanıtladı. - KAYSERİ