TESK Genel Başkanı: Esnaf Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Umutlu Giriyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin "Kırtasiyeci, servisçi esnafı, yine diğer sektörlerdeki esnaf da büyük bir umutla bu okulların açılıp öğrencilerin okula gitmesini bekliyor. Tabii bu sektörel bazda 70-80 milyarlık bir ciro demek. Ayakkabısından, önlüğünden, kravatından, elbisesinden, spor malzemelerinden, vesairelerden gerçekten esnaf bu sene biraz daha umutlu" değerlendirmesini yaptı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin bugün açıklama yaptı. Yaklaşık 18 milyon ilk, orta, lise öğrencisi ve anasınıfı ile 8 milyona yakın da üniversitelinin bu yıl eğitim alacağını belirten Palandöken, şunları söyledi:

"Tabii burada kırtasiyeci esnafı, aynı şekilde servisçi esnafı, yine diğer sektörlerdeki esnaf da büyük bir umutla bu okulların açılıp öğrencilerin okula gitmesini bekliyor. Tabii bu sektörel bazda 70-80 milyarlık bir ciro demek. Ayakkabısından, önlüğünden, kravatından, elbisesinden, spor malzemelerinden, vesairelerden gerçekten esnaf bu sene biraz daha umutlu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemde bir deprem atlattık. Ondan önce de pandemi süreciydi. Okullar belirli zaman aralıklarıyla kapalıydı. Dolayısıyla kırtasiyeci esnafı bu konuda mağdur olmuştu. Şimdi tabii Perakende Yasası çıkmadı. Herkes kendi işini yapsın diyoruz, her zaman diyoruz. Niçin diyoruz? Semtimizdeki tanıdığımız kırtasiyecimiz, bu okul gereçlerini satan insanlar daimi müşterileriyle muhatap olduğu için bu ürünlerin çocuklarınız için daha garantili olduğunu ifade etmek istiyorum.

"FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ İNSANLARI SIKINTIYA SOKUYOR"

Velilerin, okul alışverişi yaparken çok dikkat etmesi lazım. Çünkü hayat pahalı ve bütün sektörlerdeki fiyatlardaki yükselişler insanları maddi sıkıntıya sokuyor. Onun için ürünlerin üzerinde CE belgesini mutlaka kontrol etmeleri lazım. Yoksa ne olacak? Kanserojen üreten veyahut işte çocuğunuzun sağlığına dokunacak kimyasal içerikli birçok boyama çeşitleriyle birlikte ürünlerin üzerindeki bu CE belgesine dikkat etmediğiniz zaman bu ürünlerin ne olduğunu pek anlamak mümkün değil. Uzak Doğu'dan getirilen ürünler başta olmak üzere kırtasiye malzemeleri gerçekten pahalı ürünler. Dolayısıyla çocuklarımızın hem sağlığı hem cebinizdeki fazla vereceğiniz paranın kontürü için mutlaka semtinizdeki kırtasiyeciden, güvenilir insanlardan alışcveriş yapın. Sizin alışverişinizi bekleyen bu esnaf için bu sezon başındaki alışveriş çok önemli olacak hem ülke ekonomisine hem kendi işleri açısından hem ellerindeki ürünlerin piyasaya çıkarılmasıyla açısından.

"SEMTİNİZDEKİ ESNAFI TERCİH ETMENİZ ÖNEMLİ"

Bildiğiniz üzere mevsimler de değişti. Artık her mevsimde insanların alışveriş şekilleri veyahut işte gereksinimleri farklılaşabiliyor. Dolayısıyla tamamını temin edeceğiniz semtinizdeki esnafları tercih etmeniz sizin açınızdan çok önemli. Bildiğiniz üzere herkes kendi işini yapsın. Bir yasayla ancak bu tespit edilebilir. Sezonluk bu işleri yapan hatta ucuz imajını vermek için de suluk bizde, işte bizde çanta bu fiyat, efendim işte kalem vesaire çocuğunuzun yaşıyla ilgili kullanabileceği bütün gereksinimleri için aynı şeyler yapılabiliyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Servisçisinden kırtasiyecisine, yine aynı şekilde okul çevresindeki bu tür ürünleri satanların esnaflık belgelerinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sektör, önemli bir sektör."