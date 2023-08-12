TESK Genel Başkanı: Bağ-Kur prim ücretlerinde devlet desteği sağlanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların 9000 gün olan prim günü sayısının 7200 güne düşürülerek eşitleme müjdesi binlerce esnaf ve sanatkarımızı sevindirmişti fakat halen hayata geçirilmedi. Bununla birlikte mevcut Bağ-Kurlu esnafımızı en çok zorlayan noktalardan biri de 4 bin 628 lira olan prim ücreti. Staj mağdurlarının da artık seslerinin duyulması, Bağ-Kur prim ücretlerinde devlet desteği sağlanması için geç kalınmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik konusunda bir an önce düzenleme yapılması gereken konular olduğunu belirtti. Staj mağdurlarının artık seslerinin duyulması, Bağ-Kur prim ücretlerinde devlet desteği sağlanması gerektiğinin ifade eden Palandöken, şunları söyledi:

"BİNLERCE ESNAFIMIZ EMEKLİ OLABİLMEYİ BEKLİYOR: Meclis açıldıktan sonra verilen prim günü eşitleme müjdesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Sosyal güvenlikteki norm birliği, yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli. Meclisin açıldıktan sonra ilk gündeme alması gereken konulardan biri 9 bin prim gününün 7 bin 200'e eşitlenmesi. Bununla birlikte vergi dairesine kaydolmuş fakat Bağ-Kur'a kayıt olmamış esnafımız da emekli olabilmek için müjdeli haber bekliyor. Emeklilikte prim gününe takılan mağdur esnafımızın unutulmaması ekonomik anlamda da devletimizin yararına olacaktır. Kazanılmış hakların verilmesi için binlerce esnafımız bu müjdenin gerçekleşmesini bekliyor. Aynı zamanda staj mağdurlarının staj döneminin emekliliğe sayılması, mesleki eğitimin de prestijini artırır. İnsanlar çocuklarını mesleki eğitime yönlendirirken hak kayıpları olmayacağını bildiğinden ara eleman açığı büyük oranda kapanır.

BAĞ-KUR PRİMLERİNDE DESTEK VE ÖDEME KOLAYLIĞI OLMALI: Kiralar, faturalar, akaryakıt, hammadde, yanındaki sigortalı çalışan derken esnafımızın maliyeti çok fazla arttı. Bayramı, hafta sonu, özel günü olmayan esnafımız Bağ-Kur primlerini ödeyemez noktaya geldi. Devlet desteği ve ödeme kolaylığı ile bir indirim de gerçekleşirse esnafımızın emekliliği hayal olmaktan çıkar. Primlerini düzenli ödeyebilir. Düzenli prim ödeme teşvik primi oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılması bile esnafımızı rahatlatır."