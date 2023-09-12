Temmuz Ayında Perakende Satış Hacmi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında perakende satış hacmi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 31 arttı. Gıda dışı satışlar ve otomotiv yakıtı satışları ise artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında perakende satış hacmi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 31 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 31 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 12 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, bir önceki aya göre yüzde 12 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,5, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 23,9 artış gösterdi.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 93,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 124,3, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 38,1 artış gösterdi.