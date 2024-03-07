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Teknosa, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği Ödülü'nü Aldı

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Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü.

Teknosa, "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla "Kadın için Teknoloji" projesi gibi pek çok çalışma yürüten Teknosa, "Kadın Dostu Markalar Platformu" tarafından verilen "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" ödülüne layık görüldü.

Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın ve ekibi düzenlenen törenle ödülü aldı.

Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır "Kadın için Teknoloji" projesini yürütüyor. Şirket içinde de kadın liderlerin yetişmesine önem veren Teknosa'da son 2 yılda genel müdürlükte kadın çalışan oranı yüzde 52'ye ulaştı. Teknosa'da ilk kademe yöneticilerinin yüzde 52'si ve orta kademe yöneticilerinin yüzde 38'i kadın çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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