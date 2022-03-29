TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri...
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi