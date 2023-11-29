Sorgun'da çiftçiler cep telefonlarıyla icmal listelerini kontrol edebiliyor

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile çiftçiler, icmal listelerini askıya gitmeden cep telefonlarıyla kolaylıkla kontrol edebiliyor. Sorgun'da bir günde 4 bin 800 çiftçi uygulamadan yararlandı.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama ile ilçede çiftçiler icmal listelerini askıya gitmeden cep telefonlarıyla kolaylıkla kontrol edebiliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilçe tarım ve orman müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçi, yıllık icmal listelerine askıya gitmeden kolaylıkla ulaşabilecek. Sorgun İlçe Müdürlüğünün son iki yıldır üzerinde çalıştığı "Cepten icmal kontrolü" uygulaması hayata geçirildi. Sorgun'da bir günde 4 bin 800 çiftçi uygulamadan yaralandı.

"Cepten icmal kontrolü" uygulamasının Türkiye'de ilk kez Sorgun ilçesinde uygulandığını belirten Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, uygulamanın çiftçilerce memnuniyetle karşılandığını söyledi. Canbolat, "Normalde eski sistemde çiftçilere verdiğimiz desteklerin yılda 12 icmal listesi yayımlanıyor. Bu listeler ilçe tarım müdürlükleri ile muhtarlıklara asılarak çiftçilere duyuruluyordu. Bu listelerde en fazla bir hafta askıda kalıyordu. Bu sürede çiftçimiz için yetmiyordu. Ayrıca Sorgun'daki 6 bin 800 çiftçinin nereden baksanız 5 bini Sorgun merkezde ikamet ediyor. Köylerde oturan çiftçi sayımız çok az. Duymaları neredeyse imkansız gibiydi. Biz de bunu internet üzerinden yayınlamaya karar verdik. Vatandaşlarımız çok basit bir şekilde internet sitemizden bu uygulamada faydalanabilirler. Uygulama vatandaşlarımızdan yüzde yüz olumlu karşılandı." dedi.

Çiftçilerin kimlik numaralarıyla Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinden icmal listelerini kontrol edebileceklerini söyleyen Canbolat, "Biz zaten 6 yıldır online sistemi kullanıyorduk ancak geliştirilip şimdiki halini alması 2 yıllık çalışmamız sonucu ortaya çıktı. Biz SMS ve online olarak 6 yıldır çiftçilerimize icmallerini duyuruyorduk. Eskiden alfabetik sıra ile liste gidiyordu şimdi kimlik numaraları ile sorgulatarak icmallerine bakabiliyorlar. Uygulama ile bir günde 4 bin 800 kişi icmallerine cep telefonlarıyla erişim sağladı." şeklinde konuştu. - YOZGAT