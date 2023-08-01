Son Dakika: Memurların toplu sözleşme pazarlığı başladı: 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıya 2024 için yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam ve 7 bin 650 liralık kira yardımı talebiyle geldi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

AÇILIŞI BAKAN YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Toplantıda konuşan Işıkhan, "Bugün 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını ele alacağız. Sürece güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabasıyla Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek bir adım atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık, kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışında ciddi bir pay verdik. Sendikalarımızın talepleri doğrultusunda olan ve vaadimiz kapsamında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı yeni bir yasal düzenleme yapılması planlanmaktadır" dedi.

İLK OLARAK TALEPLER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil ediyor. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN YÜZDE 110 ZAM İSTİYOR

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon Memur-Sen, taleplerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.