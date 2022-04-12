Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonominin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda buluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.15'te başlayıp yaklaşık 2 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
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