Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonominin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haberler

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonominin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.15'te başlayıp yaklaşık 2 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Kabine, Ekonomi, Güncel, Haberler

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