Sinop'ta Nisan Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıtların Yüzde 73,1'i Motosiklet

Sinop'ta Nisan ayında trafiğe tescili yapılan toplam 502 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 73,1 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 73 bin 209 oldu. Sinop'ta Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 73 bin 209 adet taşıtın yüzde 48,7'sini (35 bin 676) otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 13,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Motosiklet yüzde 73,1 ile ilk sırada

Sinop'ta Nisan ayında 502 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 502 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 73,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile otomobil, yüzde 4,4 ile traktör ve yüzde 4,0 ile kamyonet, takip etti. Sinop'ta Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 9 adet azaldı. Sinop'ta Nisan ayında 20 farklı otomobil markasından 91 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Devri yapılan toplam bin 700 adet taşıt içinde otomobil bin 19 adet ile ilk sırada yer aldı. - SİNOP