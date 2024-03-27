Sinop'ta Nadir Görülen 10 Kilogramlık Kalkan Balığı Yakalandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, balıkçıların ağlarına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı.

Türkeli ilçesinde, balıkçılar tarafından Güllüsu mevkisi açıklarında Sinan ile Kenan Yalçın kardeşlerin attığı ağa takılan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kalkan balığıyla birlikte 9 kilogram ağırlığındaki ikinci bir kalkan daha yakalandı.

Balıkçılar, nadir görülen bu büyüklükteki kalkanları yakalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kalkan balıklarını İstanbul'dan bir müşteriye sattıklarını sözlerine eklediler. - SİNOP