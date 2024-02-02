Şimşek: Ocak Ayı Verileri Dış Ticaret Açığındaki Gerilemeyi Teyit Ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Program'ın (OVP) çalıştığını teyit ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, bugün açıklanan ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Program'ın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.