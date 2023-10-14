Siirt'te Terzilik Mesleği Tehlikede

Siirt'te terzilik mesleğini sürdüren esnaf, birçok meslek gibi kendilerinin de yetiştirmek üzere çırak bulamadıklarından dert yanarak mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Tekstil firmaları ve konfeksiyonların çoğalmasıyla terzilerin başka alanlara yöneldiğini ifade eden Siirt terzi esnafı, kalfa bulamadıklarını, özellikle ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve böyle giderse 10-15 sene sonra terzilik mesleğinin tamamen biteceğini dile getiriyor. Siirt terzi esnafından Murat Kol; "Yıllardan beri bu işi yapmaktayım. 40 yıldır terziyim. Eskiden bizlere bayağı rağbet vardı. Hazır elbiseler ve konfeksiyonlar yoktu, ama şimdi konfeksiyonların olmasıyla mesleğimiz maalesef ki bitme aşamasına geldi. Çırak ve kalfa arıyoruz ama bulamıyoruz. Çırak yetiştiremiyoruz artık. Eskiden herkes çocuğunu ya berbere ya da terziye işi öğrenmesi için getiriyordu. Ama şimdi maalesef ki hiç kimse tercih etmiyor. Bundan dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Terzi Ahmet Alak ise; kimsenin artık çocuğunu bu sanata göndermediğini söyledi. Alak, "Terzilik sanatı şuan bitme noktasına geldi. Sanat bilmek iyidir, ama çalışacak kimse kalmamış. Ebeveynler çocuklarını çalışarak sanat öğrenmeleri için göndermiyorlar, halbuki sanat altın bir bilezik gibidir. Her yerde ekmek parası kazandırabilir. Siirt'te mesleği öğreteceğimiz kimse kalmamış. Bulduğumuz elemanlarda gelende 1 veya 2 sene sonra işi bilmeden öğrenmeden kendi dükkanını açmaya çalışıyor. Eski sanatkar olduğum için çevre illerden dikim için gelen müşterilerimiz oluyor fakat öğretip yetiştireceğimiz eleman bulamıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT