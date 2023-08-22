Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleriyle Mısırlar Boy Vermeye Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarım projeleri çerçevesinde 250 dekarlık alana ektiği Mısırlar boy vermeye başladı. Lazer tekniği ile ekimi yapılan mısırlarda rekolte beklenilenden yüksek oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarım projeleri çerçevesinde 250 dekarlık alana ektiği Mısırlar boy vermeye başladı. Lazer tekniği ile ekimi yapılan mısırlarda rekolte beklenilenden yüksek oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Buğday hasadının ardından 250 dekarlık alanda sıcak iklim tahıllarından olan mısır çeşidinin ekimini yaptı. Ziraat Mühendislerinin gözetiminde lazer tekniği ile ekimi yapılan tanelik mısır çeşidi boy vermeye başladı. 250 dekarlık alanda kurulan denemede farklı miktarlarda tohum ve gübre uygulaması yapıldı. Harran'ın bereketli topraklarında ürün desenini geliştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ürün çeşidini artırmayı hedefliyor. Ziraat Mühendisleri gözetiminde yapılan tarla çalışmalarında rekolte beklenilenden yüksek oldu. Kasım ayında yapılacak hasat sonrası elde edilen veriler Sosyal Belediyecilik kapsamında çiftçilere aktarılacak. - ŞANLIURFA