Samsun Valisi Orhan Tavlı, OSB'lerin Üretim ve İstihdamını Geliştirmek İçin Çalışacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un tüm OSB'lerini üretim ve istihdamda daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Vali Tavlı, YİKOB Başkanı İbrahim Civelek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve Yeni OSB Koordinatörü Şef Yakup Erbaş'tan ilin organize sanayi bölgeleri hakkında brifing aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un tüm Osb'lerini üretim ve istihdamda daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, YİKOB Başkanı İbrahim Civelek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve Yeni OSB Koordinatörü Şef Yakup Erbaş'tan ilin organize sanayi bölgeleri hakkında brifing aldı. Kentin çeşitli yerlerinde bulunan 12 organize sanayi bölgesi hakkında bilgiler alan Vali Orhan Tavlı, "Bölgenin en gelişmiş şehri olan Samsun'u, gıdadan tarıma, teknolojiden savunma sanayisinde birçok sektörde yapacağımız istihdam ve üretimle Cumhuriyetimizin Yeni Türkiye Yüzyılı hedefleri Zaman insanın kurdudur daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Yeni OSB'nin süreçleri ve gelişmeleri hakkında da bilgiler alan Orhan Tavlı, mevcut çalışmaların hızlandırılarak Yeşil OSB konseptine uygun Tekkeköy Yeni OSB'nin, Samsun'un sanayisi, üretimi ve istihdamına katkı sağlaması için bir an önce faaliyete geçirilmesi talimatı verdi. Mevcut OSB'lere ek olarak Yeni OSB'nin de yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizen Vali Tavlı, "Yeni OSB'nin de tam faaliyete geçmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda birçok sektörde yapacağımız üretimle ihracat rakamlarının düzenli olarak artacağına ve her yılı Samsun olarak rekorla kapatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmasına yönelik yüksek teknoloji üreten, savunma sanayi içeren, ihracat odaklı büyüme stratejisini temel aldıklarını ifade eden Tavlı, Samsun'un dört bir yanında bulunan tüm OSB'lerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tavlı, ilçe kaymakamlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında da ilçelerdeki sanayi kolları ve alt yapı baz alınarak kentin üretim ve istihdamına katkı sağlayacak OSB'lerin ivme kazanması için hep birlikte çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - SAMSUN