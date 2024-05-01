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Samsun'da Manda Varlığı Türkiye'de İlk Sırada

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Samsun, Türkiye'deki manda varlığının yüzde 12,3'ünü elinde bulundurarak, manda varlığında ilk sırada geliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından oldukça zengin bir konumda bulunan Samsun, büyükbaş havan varlığı bakımından ülke genelinde 12'nci sırada yer alıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun, Türkiye'deki manda varlığının yüzde 12,3'ünü elinde bulundurarak, manda varlığında ilk sırada geliyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından oldukça zengin bir konumda bulunan Samsun, büyükbaş havan varlığı bakımından ülke genelinde 12'nci sırada yer alıyor. Manda varlığında ilk sırayı alan Samsun, küçükbaş hayvan varlığı bakımında da önemli bir konumda bulunuyor.

TÜİK verilerine göre il genelinde kültür, melez ve yerli büyükbaş olarak Samsun'da toplam 325 bin 539 büyükbaş (sığır) hayvan bulunuyor. 20 bin 9 adet manda varlığı ile bu alanda 1'inci sırada bulunan Samsun'da ayrıca 225 bin koyun, 24 bin adet de keçi bulunuyor. Verilere göre Samsun, toplam 345 binden fazla büyükbaş, 250 binden fazla da küçükbaş hayvan varlığına sahip olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Samsun'da 1,8 milyon et tavuğu, 1,7 milyon yumurta tavuğu, 9 bin 400 adet hindi, 31 bin kaz, 22 bin ördek ve beç tavuğu olmak üzere toplam 3 milyon 675 binden fazla kanatlı hayvan bulunuyor.

97 bin 448 adet kovan bulunan Samsun'da yılda yaklaşık ortalama bin ton da bal üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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