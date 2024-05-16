Üye Girişi
Haberler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB işçi alımı kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen işçi alımı başvuruları sona erdi. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden tamamladılar ve şimdi kura çekimi tarihini bekliyorlar. MSB, toplamda 1829 işçi alımı için ilan yayımlamıştı ve başvurular 29 Nisan'a kadar alındı. Kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı gündeme geliyor. Peki, MSB personel alımı kura çekimi 2024!

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak, merakla bekleniyor. MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?MSB işçi alımı hangi illerde yapılıyor? Milli Savunma Bakanlığı, toplamda 1829 işçi alımı için ilan yayımlamıştı. MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan bin 829 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) yapılacak.

Kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. İsim listesi ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

MSB İŞKUR'un 1829 işçi alımında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi ve Meydancı gibi birçok meslek grubunda personel alımı gerçekleştiriliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR Gündem Eğitim İş Dünyası Haberler

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Bakmadan Geçme

20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs resmi tatil mi, tam gün tatil mi? 20 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü? 16 Mayıs hangi burç? 16 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 16 Mayıs tarihi hangi burç olur? Türkiye- Japonya voleybol maçı ne oldu? Filenin Sultanları kazandı mı? #127952 KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 16 MAYIS PERŞEMBE 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 16 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (16 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Mayıs dün gece deprem mi oldu? 16 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var

Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title