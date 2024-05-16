MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak, merakla bekleniyor. MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?MSB işçi alımı hangi illerde yapılıyor? Milli Savunma Bakanlığı, toplamda 1829 işçi alımı için ilan yayımlamıştı. MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları 2024! MSB 1829 personel alımı kura çekim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan bin 829 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) yapılacak.

Kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. İsim listesi ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

MSB PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

MSB İŞKUR'un 1829 işçi alımında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi ve Meydancı gibi birçok meslek grubunda personel alımı gerçekleştiriliyor.